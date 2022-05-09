中国人民大学退出国际大学排名

多名知情人士透露，中国人民大学校方领导层已达成共识并做出决定，退出国际大学排名。

据央广网报道，记者从多个权威信源和知情人处证实了上述消息，其中包括一名相关领导。

另一名知情人则认为，中国的知识体系已发展了数千年，是世界上最悠久、最丰富、最深厚的知识体系。中国人民大学等高校退出国际大学排名，反映了中国大学、中国教育、中国文化的自主性和勇气。

除了中国人民大学，有消息称南京大学、兰州大学也已陆续退出“国际大学排名”。

4月15日，中国中央纪委国家监委网站发布的《中共南京大学委员会关于十九届中央第七轮巡视整改进展情况的通报》中，南京大学校方明确，在《南京大学“十四五”规划》和《南京大学“双一流”建设高校整体建设方案》编制中，学校发展和学科建设均不再使用国际排名作为重要建设目标。

而兰州大学一位相关部门的工作人员则表示，该校未参加过泰晤士高等教育世界大学排名。

中国人民大学副教授王鹏分析，对于以往的“世界大学排名”需两面性看待。一方面中国大学发展不能固步自封。在过去数十年中，通过国际交流和国际上的评价、评判体系排名，发现自身不足之处、取得长足进步。

他举例，近年来中国的综合性大学，清华、北大，包括港大为代表，在全球的大学排名逐步向前，也证明了中国高等教育水平影响力的逐步提升。反之虽然大家对排名认可，但其公允程度以及是否真正反映大学或学科的整体情况，还值得深思。

此外，大学不仅是比学术科研，还要以社会责任感引导社会、开启民智、培养更多人才，这才是未来“双一流”高校或中国大学的发展之路。但这些在目前的大学排名指标体系中可能没有一个完全的体现，因此对国际大学排名不能完全盲目相信，中国教育也需符合中国特色、体现出中国大学的内涵。

