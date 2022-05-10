调查显示防疫措施扼杀在华美企信心

中国美国商会昨天（9日）发布的一项调查显示，由于中国的防疫措施，近六成（58%）受访在华美资企业已下调2022年度营收预期，超过一半（52%）的企业已经推迟或减少在华投资。

据美国之音报道，这项调查在4月29日至5月5日期间展开，共有121家在华美资企业参与。结果显示，核心员工短缺和供应链中断为当前在华美企的最大挑战。

在上海有业务的美国公司中，超过15%的企业称，自三月份疫情暴发后，他们在上海的业务完全关闭。在全中国范围内，有近六成受访公司称，受到员工短缺、物资困难，或是封控措施的影响，企业产能出现放缓或减少。

在供应链的挑战方面，61%的受访者认为主要原因是交通运输网络中断。虽然中国政府最近出台一系列旨在稳定供应链、保障物流畅通的政策措施，只有12%的受访者表示，这些措施对其运营能力产生了积极影响。

另外有56%的受访者表示供应链中断对公司业务产生持续负面影响，特别是有60%受访者认为，这些新政对于上海的业务恢复没有或者仅有些微影响。在能够部分重新营业的68%的受访者中，持续的供应链中断仍然是最大的挑战。

在人才供应方面，49%的受访者表示，由于动态清零政策，外国人才更少可能或者直接拒绝迁往中国，或者打算永久离开中国。

近四成受访者对中国的疫情管理感到不满意。82%的人提到隔离时长，77%的人提到旅行限制，67%的人提到隔离条件以及和子女的强迫分离，还有56%和44%的人分别提到中国缺乏外国疫苗以及过度收集和曝光个人信息。

中国美国商会主席华刚林（Colm Rafferty）在一份声明中称，“今年的收入预测有所下降，但更令人担忧的是，商会成员看不到隧道尽头的任何曙光。”

他提到，前往中国仍然像以往一样困难。今年夏天，该组织正在为大量外国人才外流做准备，愿意去中国任职的海外员工越来越少。

“由于航班稀缺，可以前往中国的人支付的机票费用是通常票价的许多倍，登机前需要通过极具挑战性的测试程序，并在抵达时忍受世界上最广泛和不可预测的隔离要求。”

华刚林举例说，两位前中国美国商会主席最近从美国前往中国时面临重重挑战，一个先在上海完成22天隔离，然后在北京再隔离15天后才获得自由；另一个刚刚在上海完成了43天的隔离和封锁，然后选择直接飞回美国，因为他去北京的旅行仍然受到限制。

“我们理解中国选择将健康和安全放在首位，但目前的措施正在扼杀美国企业对中国的信心。我们的会员企业敦促中国政府在防疫、经济发展和国家开放之间取得更佳的平衡。”华刚林说。