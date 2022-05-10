李家超与林郑会晤 讨论港府架构重组

香港下届特首当选人李家超昨天（9日）会晤现任特首林郑月娥，两人讨论了未来数周的交接工作，包括政府架构重组。

据香港《星岛日报》报道，李家超昨天先后拜访林郑月娥，终审法院首席法官张举能和立法会主席梁君彦。李家超与林郑月娥会面后在政府总部会见传媒。

李家超说，他与林郑会面时讨论了未来几周的交接工作，包括政府架构重组的事宜，并讨论了未来几周防疫工作的走向，也提及庆祝香港回归25周年庆祝活动的一些考虑。

在政府架构重组方面，李家超说，感谢林郑月娥在这方面进行了详细分析和计划，自己也在某些细节上与林郑交换意见。他续称，在制定相关计划后，会委托候任办公室尽快与行政长官办公室商讨细节，所以现阶段不打算公开所有细节。

消息人士透露，港府计划在6月初向立法会提交架构重组方案。李家超已经同意将目前三司13局增加至三司15局的重组方案，也有意增设副司长，加强政策统筹工作，不过如何厘定司长和副司长的分工，李家超和候任办公室仍在研究考虑中，待李家超做出最后决定，才能敲定最终重组方案。

林郑月娥则说，现任港府在剩下不到两个月的任期仍有大量工作，其中一项最重要的工作就是与下届政府顺利交接，港府也将为李家超筹组的第六届港府提供一切所需帮助，包括政府架构重组工作，“我们会在最短时间内完成程序”。

针对中国国务院任命李家超事宜，报道称，现任林郑月娥于2017年3月26日当选，中国国务院总理李克强在五天后，即3月31日签署国务院任命林郑月娥为香港第五届行政长官，她在4月9日下午前往北京，接受国务院任命。消息人士称，这届安排会依照以往作法，但由于目前香港和中国大陆都处于疫情之中，上京行程会否受到影响目前仍未知晓，不过预计国务院本周就会任命李家超。

另外，李家超说，在和张举能会面时，有提到维护法治和司法独立的重要性，司法机关如在资源方面有需要，来届港府会全面配合，确保司法机关可以按《基本法》履行职责。

梁君彦说，与李家超会面时，两人也讨论如何加深行政立法的工作关系，如何可以令议员和下届港府官员多些接触。他说，距离行政长官当选人上任还有一个多月，立法会必定尽力确保港府顺利交接，包括审议经候任行政长官同意的政府架构重组建议，以及完成所需的立法和拨款程序。