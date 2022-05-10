中国多家官媒再发文：更严作风落实中央决策部署

中国官媒《人民日报》继上周六发文响应上周四（5日）召开的中共中央政治局常务委员会会议有关精神，强调毫不动摇坚持动态清零总方针后，今天再次发文称，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。要不麻痹、不厌战、不侥幸、不松劲，以更严作风、更实举措把中共中央决策部署落实落地，在与病毒赛跑中赢得主动。

《人民日报》头版评论文章说，常态化疫情防控以来，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，顶住了一轮又一轮疫情冲击，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。特别是今年3月以来，经过全国上下勠力同心、并肩作战，经受住了武汉保卫战以来最为严峻的疫情防控考验，取得了阶段性成效。实践再次证明，坚持“动态清零”既是尊重科学、尊重规律的有力体现，更是坚持人民至上、生命至上的必然要求。在保护人民生命安全面前，必须不惜一切代价，也能够做到不惜一切代价。人的生命是最宝贵的，生命只有一次，失去不会再来，为了保护人民生命安全，什么都可以豁得出来。

文章指出，奥密克戎变异株绝不是“大号流感”，其平均病死率是普通流感的7到8倍，目前病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性。国际公共卫生专家指出，疫情尚未结束，仍需保持警惕，一些“躺平”的国家已经并还在付出惨重代价。从中国实际情况看，老年人口数量巨大，加上相当数量的儿童和有禁忌症无法接种疫苗的人群，疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和病亡的屏障。一旦放松疫情防控，放任病毒快速传播，势必造成大规模人群感染、出现大量重症和病亡，后果不堪设想。坚持“动态清零”，这是14亿多人口大国当前务必守住的疫情防控底线，是对人民至上、生命至上理念最好的践行。

文章说，坚持才能胜利，当此关键时期和吃劲阶段，尤其不能松懈、尤需持续用力，一鼓作气、乘势而上，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，不麻痹、不厌战、不侥幸、不松劲，从做到应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治，到同步做好群众基本生活保障和生活物资供应，再到从严落实常态化疫情防控举措，都要始终发扬苦干实干、连续作战的精神，以更严作风、更实举措把中共中央决策部署落实落地，在与病毒赛跑中赢得主动。



另一官媒《光明日报》今天也在头版发文强调坚持动态清零，并称要深刻地认识到，现在还远没有到松气歇脚的时候。如果此时麻痹、松懈，来之不易的疫情防控成果可能会前功尽弃，取得的一系列成绩也可能会得而复失。

文章列举武汉保卫战、中国在2020年是全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家，以及向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗等事例，称这彰显了制度优势、展现了治理能力，是全国上下勠力同心、并肩作战的结果。

文章说，同时也要深刻地认识到，现在还远没有到松气歇脚的时候。如果此时麻痹、松懈，来之不易的疫情防控成果可能会前功尽弃，取得的一系列成绩也可能会得而复失。

文章指出，中国是人口大国，老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必造成大规模人群感染、出现大量重症和病亡，经济社会发展和人民生命安全、身体健康将受到严重影响。对这样的基本的国情与态势，全社会必须有着全面的认识。松气歇脚，就会给病毒传播创造空间与条件，就会威胁人民群众的生命健康，就会破坏全国的抗疫大局。

文章强调要始终绷紧神经。实践证明，中国防控方针是由中共性质和宗旨决定的，是经得起历史检验的，防控措施是科学有效的。从武汉保卫战，到常态化疫情防控，再到迎战德尔塔、奥密克戎的全链条精准防控，始终坚持“动态清零”总方针，因时因势对防控措施不断优化升级，最大程度保护了人民群众的生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对于国家整体经济社会发展的影响。对于科学性、有效性已被有力证明的应对方案，必须长期坚持贯彻，绝不可在执行过程中打折、搞变通，造成疫情防控链条疲软、松劲。

文章还说，要始终保持清醒。当前，疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段。越是疫情防控任务艰巨、形势复杂，越要增强战略定力。必须坚定信心，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，要深刻、完整、全面认识中共中央确定的疫情防控方针政策，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，始终保持清醒头脑，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争。

中国官媒《中国青年报》今天也发文指出，“躺平”国家付出的代价，如在中国将是无法承受之重。

文章引述中国国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，中国“一老一小”疫苗接种率总体上还不够高，面对疫情的反复冲击，如果采取与病毒共存的所谓“躺平”的策略，医疗卫生资源将会面临严重挤兑风险，大量有基础病的患者，老年人、儿童、孕妇等人群的身体健康将会受到威胁。同时，对经济社会发展也会产生严重冲击。

文章说，英美等过实行“与病毒共存”后，导致当地疫情持续恶化，新增冠病病例持续处于有记录以来的最高水平。



文章引述中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友曾在国务院联防联控机制新闻发布会上说：“‘躺平’实际上是其他国家无奈的选择，在经过多种尝试以后，寻找不到一种理想的控制新冠的策略，于是干脆就‘躺平’”，所谓的“躺平”，就是除了加强疫苗接种以外，其他的防控措施就不再强调或者干脆不做了。有些国家“躺平”以后，新冠肺炎发病人数和死亡人数大幅上升，这时这些国家又往回缩了缩，又收紧了防控策略，把其他防控措施又加进去了。

文章还引述复旦大学附属华山医院张文宏、上海交通大学医学院附属瑞金医院张欣欣、上海交通大学医学院附属瑞金医院陈赛娟等人合作在《柳叶刀》（The Lancet）上发表了《上海应对当前新冠奥密克戎疫情：拯救生命的努力》的研究指出，上海拥有2500万人口，总体疫苗接种覆盖率已超过90%；然而在580万60岁以上人群中，接种疫苗的比例仅为62%，只有38%的60岁以上人群接种了疫苗加强针。

针对有观点认为“动态清零”政策拖累了中国经济发展，文章再次引述梁万年说，“动态清零”最终目标是最大限度保护人民群众的身体健康和生命安全，同时要最大限度保护社会经济发展和人民正常的生产生活。“动态清零”和经济发展、正常的生产生活之间是相互协同的，不是对立的。抗疫的成本和收益不只是经济或者货币的成本和收益，因为生命是无价的，生命也是无法用货币来衡量的，“所以，在做分析的时候，要算大账、总体账，动态算账，既要算经济账，更要算民生账。”

中共总书记习近平上周四（5日）主持召开中共中央政治局常务委员会会议。会议强调“各级党委和政府要坚定信心，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，坚决落实党中央决策部署，充分发扬斗争精神，坚决筑牢疫情防控屏障”。

《人民日报》《经济日报》《解放军报》和《中国纪检监察报》等多家中国官方媒体上周六在头版刊登评论文章，强调毫不动摇坚持“动态清零”总方针，并深刻完整全面认识中共中央确定的疫情防控方针政策。