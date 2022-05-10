王岐山与文在寅会晤：愿加强沟通实现半岛无核化

赴韩出席新任总统尹锡悦就职仪式的中国国家主席习近平特别代表、中国国家副主席王岐山昨天（9日）与即将卸任的韩国总统文在寅举行会晤。王岐山说，愿同韩国加强沟通协调，早日实现半岛无核化和长治久安。

综合新华社和韩联社报道，王岐山昨天在首尔会见文在寅时说，在习近平与文在寅过去五年的战略带领下，中韩关系取得重要发展。今年是中韩建交30周年，也是中韩文化交流年，两国保持着密切的高层交往，深化务实合作，保持着顺畅的多边沟通与协调。

王岐山续称，中国和韩国的经济高度一体化，特别是在去年全球经济低迷的情况下，两国的经济合作得以增长，显示了双边经济合作的韧性和巨大潜力。

他强调，中韩两国是近邻，也是重要合作伙伴，有着广泛的共同利益。不论国际地区形势如何变化，中韩友好合作的基本面不会变也不能变。他也赞赏韩国为改变南北关系、推动半岛政治问题进程作出的重要贡献，并表示愿加强沟通协调，共同致力于早日实现半岛无核化和长治久安。

根据韩方新闻稿，文在寅说，中国此次派遣的代表团规格高于往届，体现出习近平和中国政府对韩中关系发展的高度重视。他表示，希望未来30年韩中关系能够取得更大的进展。

文在寅还说，此次会面是他任期内最后一个行程安排，意义深远。王岐山回应称，很荣幸成为访问青瓦台的最后一位外宾。

韩联社早前报道称，中国通常派遣副总理级别的官员出席韩国总统就职典礼，而此次中国派遣王岐山出席，规格高于往届。韩国驻华大使张夏成昨天在记者会上称，这体现出韩国的份量、韩中关系的发展成果、中方对韩中关系的期许。

另外，韩国驻华使馆一名高官说，张夏成上周在使馆与美国驻华大使伯恩斯就韩半岛局势等进行深入对话。对于日前有媒体报道中国在山东省新建远程预警雷达瞄准韩半岛和日本一事，该高官称，已注意到有关消息，韩中两国通过多种沟通渠道就包括这一问题在内的共同关切进行交流。