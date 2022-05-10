中国天舟四号货运飞船成功发射并与空间站交会对接

据中国载人航天工程办公室消息，搭载天舟四号货运飞船的长征七号遥五运载火箭今天（5月10日）凌晨1时56分，在中国文昌航天发射场点火发射，约10分钟后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，2时23分，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射成功。

天舟四号货运飞船入轨后顺利完成状态设置，于8时54分采用自主快速交会对接模式，成功对接空间站天和核心舱后向端口。

根据科技日报报道，这是中国载人航天工程的第22次发射任务，是空间站建设从关键技术验证阶段转入在轨建造阶段的首次发射任务，也是长征系列运载火箭的第420次飞行。

据了解，航天员要在空间站长期驻守，吃、穿、用，乃至呼吸所需的物资，都要由货运飞船及时送到空间站，空间站维持正确轨道所需的燃料也靠货运飞船送达。要将载有大批物资的货运飞船按时送入太空，就必须有运力足、“力气”大、可靠性高的运载火箭。

据悉，执行天舟四号发射任务的长征七号遥五运载火箭是由中国航天科技集团一院抓总研制，它是中国新一代中型液体运载火箭，也是专门为建造空间站、发射货运飞船而研制的运载火箭，所以它也被称作载人航天的“货运专车”。

长征七号遥五运载火箭总长53.1米，捆绑了4个助推器，起飞重量接近600吨，运载能力达到13.5吨。同时，该运载火箭还是个“钢筋铁骨”的大个子，体重几百吨，体重的90%甚至更多都是燃料。

火箭是卫星等载荷通往太空的“专车”，对于这辆“专车”来说，车本身的自重越小越好，能提供动力的燃料越多越好。因为这样，就可以把尽可能多的“运量”留给“乘客”。