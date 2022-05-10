网传暴雨致四川养殖鳄鱼逃至金沙江 主人称是烧烤食材或被偷

网传四川宜宾叙州区赵场街道某鳄鱼养殖户养殖场中，因暴雨导致六条鳄鱼逃逸至金沙江。当地游泳协会发布紧急通知，提醒注意安全。不过，鳄鱼主人称六条暹罗鳄是烧烤店的备用食材，每条仅10多斤，被人偷走可能性极大，当地警方正在跟进此事。

综合红星新闻、极目新闻和澎湃新闻报道，前天（5月8日）下午到昨天上午，四川多地出现强降雨，引发山洪、内涝等灾情险情。宜宾市气象台先后发布宜宾市暴雨蓝色预警及三次确认、冰雹、大风、雷电短时临近重要天气预报。

网上截图显示，宜宾市叙州区游泳协会昨天下午发布群公告，紧急通知各位泳友：“赵场街道鳄鱼养殖户由于暴雨导致六条鳄鱼逃逸至金沙江，请各位泳友密切注意并相互转告。”据报道，该紧急通知一连重复了三次；同样的通知内容在叙州区游泳协会常务理事、监事、队长群也进行了发布。

不过，鳄鱼主人康先生称，鳄鱼不像因暴雨逃逸，他更怀疑是被人盗走。他称六条暹罗鳄是烧烤店的备用食材，每条仅10多斤，被人偷走可能性极大。此外，他家距离金沙江有十多公里，鳄鱼逃进金沙江的可能性很低。康先生家人目前已经报警。

当地公安昨天上午发布的警情通报称，本月9日12时许，叙州区公安分局接赵场街道村民杨某报称，自己投放于家门口养殖池里的6条鳄鱼(鳄鱼名称暹罗鳄，每条大约15斤左右、长约1米、嘴部均用绳子捆绑）不知去向。目前警方正在组织开展搜寻、调查等相关工作。