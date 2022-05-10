美官员：维护台海稳定符合美欧利益

美国白宫印太事务协调官坎贝尔周一（9日）说，美国和欧洲将维护台湾海峡和平稳定视为重要利益。

综合路透社和《南华早报》报道，坎贝尔于当地时间周一在华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）的论坛上说，原以为俄乌战争会将所有注意力聚焦到欧洲，无法对印太地区情势过多关注，但事实是印太国家对欧洲与乌克兰问题的参与程度超过以往。

他续称，美欧之间的对话传递一个信息，即将维护台海和平稳定视为重要利益。

坎贝尔还说，与印度合作并使印度的轨道向西方倾斜，也符合美国和欧洲的利益。

坎贝尔的此次讲话是在于本周四开始、为期两天的美国-亚细安峰会前发表的，届时美国总统拜登将与亚细安领导人在峰会上就区域和国际课题交换意见，并评估亚细安和美国当前的战略伙伴关系。

一周后，拜登将访问美国条约盟友韩国与日本，并在东京与日本、印度和澳大利亚举行“四方安全对话”（Quad）领导人峰会。这将是拜登上任以来首次访问亚洲，而四方会谈被认为旨在加强美国在亚洲的外交影响，制衡中国在印太地区日益增加的经济和军事影响力。

另外，坎贝尔还透露，美国将很快宣布一项打击非法捕鱼的计划，以更好地打击中国的非法捕鱼行为，并加强美国与印太地区事务的连接。

坎贝尔说，美国目前正在研究，当非法捕鱼的船只关闭电子识别器时，如何持续追踪这些船只航运。在未来几周内，美国将通过各种机构宣布一套旨在提高海洋领域意识的重要能力，而这对解决这项问题而言至关重要。

美国海岸警卫队说，非法捕鱼已经超过了海盗行为，成为全球海上安全的最大威胁，并有可能加剧各国争夺过度开发的渔业资源的紧张局势。海岸警卫队也呼吁中国必须负起责任，管控好其国内船只在海上捕鱼的行为。

中国大型捕鱼船曾多次被印太地区国家谴责入侵它们的专属经济区，造成环境破坏和经济损失。中国则称，中国是负责任的捕鱼国，一直在与国际合作打击非法捕鱼，并根据双边协议在相关专属经济区捕鱼。