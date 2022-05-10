中国神舟十四号载人飞船下月发射

根据央视网消息，神舟十四号载人飞船今年6月将发射，三名航天员将进入中国空间站组合体，并在轨驻留六个月。

此外，今年年内，中国空间站也将完成在轨建造。

中国载人航天工程办公室主任郝淳上月表示，根据任务计划安排，今年将实施六次飞行任务，除了神舟十四号发射外，其他五次任务分别为：今天刚刚发射的天舟四号货运飞船；7月发射空间站问天实验舱，与天和核心舱对接；10月发射梦天实验舱与核心舱对接，之后空间站三舱形成“T”字基本构型，完成中国空间站在轨建造；以及将发射天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船，神舟十五号飞行乘组由三名航天员组成，与神舟十四号航天员在轨轮换后，在轨驻留6个月。

神舟十三号载人飞船上月已完成全部任务，返回着陆场。三名执行任务的航天员翟志刚、王亚平、叶光富也结束了为期六个月的太空之旅。

据报道，三名航天员的返回，也意味着中国空间站关键技术验证阶段圆满收官。

据了解，建造空间站，解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题，是中国载人航天工程“三步走”发展战略中第三步任务目标。

2021年以来，中国载人航天工程已成功实施空间站关键技术验证阶段的五次飞行任务，神舟十三号飞行任务是第六次，也是这一阶段的最后一次。