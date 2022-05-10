中国银保监会：房地产贷款不良率明显低于全部贷款

中国银保监会副主席梁涛说，房地产信贷投放总体稳定，房企开发贷款连续3个月环比正增长，有效满足房地产合理融资需求。房地产贷款不良率明显低于全部贷款，风险整体可控.

根据经济日报报道，梁涛说，当前国际形势充满不确定性，全球尚未走出疫情阴霾，复杂严峻的外部环境会对中国经济金融造成一定不利影响：欧美发达经济体的紧缩政策，可能对中国跨境资本流动和人民币汇率形成一定压力，资本密集型行业、高杠杆金融企业的融资成本将有所上升；俄乌冲突、疫情反复等因素会在一定程度上推升中国进口原材料价格、加大外部需求的不确定性，对中小微企业产生压力。所以，金融体系安全稳健运行对稳定经济大盘、畅通经济循环至关重要。

梁涛说，中国经济基本面良好，经济韧性较强，内生增长潜力巨大，长期向好的局面不会改变。从一季度情况看，中国银行业保险业保持稳健运行，风险总体可控。银行业不良贷款率1.79%，保持合理水平，银行机构继续加大不良资产处置力度，一季度共处置近6000亿元（人民币，下同，约1240亿新元）；银行业拨备余额7.3万亿元，商业银行资本净额28.3万亿元，资本充足率15%。保险公司综合偿付能力充足率、核心偿付能力充足率都保持较高水平。银行保险机构整体风险抵御能力较强。

同时，重点领域风险处于可控水平。房地产信贷投放总体稳定，房企开发贷款连续3个月环比正增长，有效满足房地产合理融资需求。房地产贷款不良率明显低于全部贷款，风险整体可控。普惠型小微企业贷款继续增量、扩面、降价，同时风险也得到较好控制。

梁涛指出，近年来，疫情反复，国际形势复杂多变，银保监会引导督促银行保险机构服务实体经济，深化金融供给侧结构性改革，出台了很多支持政策和措施。今年，银保监会保持政策的连续性稳定性，继续提出普惠型小微企业贷款“两增”要求和首贷户目标，推动制造业中长期贷款继续保持较快增长，引导做好延期还本付息政策接续等。

一季度，境内各项贷款新增8.6万亿元，同比多增4455亿元。制造业贷款新增1.8万亿元，为去年同期增量的1.7倍。普惠型小微企业贷款余额20.6万亿元，同比增长22.6%。在降低企业融资成本方面，一季度新发放的企业类贷款和普惠型小微企业贷款利率较年初均下降0.2个百分点以上。

同时，银保监会也注意到，银行业保险业在支持实体经济发展，特别是助企纾困方面，存在不少困难：疫情加剧了经济下行压力，许多企业生产经营陷入困境甚至停顿，融资以维持现有流动性为主，新增或扩大融资意向不强，有效融资需求明显萎缩。一些受疫情影响严重地区银行机构的不良贷款反弹压力较大。

银保监会对此正联合有关部门积极商讨对策。下一步将引导银行业保险业抓紧落实已确定的各项金融政策，增加和改善金融供给，鼓励拨备水平较高的大型银行及其他优质上市银行有序降低拨备覆盖率，释放更多信贷资源。此外，充分发挥保险资金长期投资优势，有针对性地解决好“长钱短配”问题，进一步压缩非标资产比例；建立健全保险资金长周期考核机制，丰富保险资金参与资本市场投资渠道，鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度，引导更多资金配置权益类资产。

