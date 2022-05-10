特斯拉上海厂据报再停产 特斯拉中国称未收到通知

知情人士透露，美国电动车巨头特斯拉上海工厂因供应问题，昨天（9日）再次面临停工停产。不过，特斯拉中国回应，目前暂未收到停产的通知。

据路透社报道，两名知情人士说，目前仍未清楚供应问题何时才能得到解决，以及特斯拉上海厂几时才能复产。

特斯拉目前面临着汽车线束供应短缺的问题。消息人士周一说，英国汽车零部件制造商安波福（Aptiv）在上海一家为特斯拉和通用汽车（GM）一家合资企业供货的工厂生产线，因出现确诊病例而不得不停工。

线束是汽车生产的重要部件，在典型的汽车中捆绑长达5公里的电缆，每一个车型都有独一无二的线束，没有线束车辆就无法控制。

报道称，特斯拉上海工厂在疫情封控措施下停产22天后于上月19日复产，但仅过了三周再度停工，反映出中国要管控疫情蔓延的同时，保持生产线运作的复杂性和不确定性。路透社也未联系到特斯拉对此消息作出回应。

不过，据AI财经社报道，特斯拉中国回应称，目前暂未收到有关上海工厂停产的通知，自4月19日复工后已在陆续生产。不过特斯拉中国承认，物流上可能会有些滞后。

路透社早前报道称，因预计人员和零部件短缺情况将会持续缓解，特斯拉计划最早在5月上旬恢复上海工厂的双班工作制，期望让更多员工回到工作岗位，以便让工厂的生产线昼夜不停地运转。