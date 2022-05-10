一人阳性整楼隔离？上海疾控：不能一刀切

中国上海市一些地区近期在防疫中采取“同层密接隔离政策”引发极大不满，上海市疾控中心官员今天（10日）解释密接、次密接人群的判定标准，并强调判定原则绝不能搞简单化、一刀切。

上海一些地区强制民众到方舱隔离等防疫措施被宪法学家质疑，华东政法大学宪法学教授童之伟近日在社交媒体发文警告，上海在防疫上的两项措施“引起的事态非常严重”，“可能造成某种法制灾难”。他提到的其中一项防疫措施就是对居民使用强制手段，强制送方舱隔离。

据澎湃新闻报道，针对一栋楼里若出现阳性感染者，是否全楼居民都要集中隔离，以及如何判定密接、次密接人群的问题，上海市疾控中心副主任孙晓冬在疫情防控发布会上说，密接和次密接的判定是流行病学调查专业人员根据国家和上海市制订的有关防控工作方案的要求，结合国家专家组的建议以及流行病学调查的结果和大数据排查的信息，综合判定。

密接是指从疑似病例和确诊病例症状出现前四天开始，或无症状感染者标本采样前四天开始，与其有近距离接触但未采取有效防护的人员，或暴露于可能被污染环境的人员等。

次密接是指与上述密接共同居住、工作和学习等接触频繁的人员。

孙晓冬说，如果阳性感染者为严格静态管理人员，即处于严格管理下的非流动性包括足不出户的人员，居所具有独立厨卫条件，那么与阳性感染者共同居住生活的人员就是密接，同楼层及处于其上下楼层的居民则为次密接。

如果阳性感染者的居所不具有独立厨卫条件，那么除了与其共同居住生活的人员为密接之外，与其共用厨卫以及居住在同一楼层或同一村宅的日常有接触的人员也要判为密接，而其所在楼栋/村宅的其他居民则为次密接。

孙晓冬强调，这只是判定的原则，具体还需要根据现场调查和风险评估的结果等进行综合判定，绝不能搞简单化、一刀切。