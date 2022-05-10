港澳办批G7关切港特首选举：自曝其丑恶

七国集团外长昨天（9日）对香港第六届行政长官的选举过程表示严重关切。中国国务院港澳办发言人回应说，刚刚举行的行政长官选举是香港发展符合自身实际的民主制度的又一次成功实践。选举过程公平公正公开；选委会委员具有广泛代表性；社会参与广泛深入，充分彰显民主。美西方少数国家的政客罔顾自身民主、自由、人权的糟糕“成绩单”，一再拿民主、自由、人权问题对香港指手画脚，以达到其乱港遏华的目的，只能是自曝其丑恶，阻挡不了香港由治及兴的步伐。

根据港澳办昨天在官网发布的声明，发言人指出，香港特别行政区第六任行政长官选举结束后，美西方少数国家又急不可待地跳将出来大放厥词，抹黑这场选举，诋毁新选举制度，攻击中国政府对港政策，这只能是自曝其丑恶，阻挡不了香港由治及兴的步伐。

发言人称，香港回归后，中国政府坚决贯彻落实“一国两制”方针和基本法，支持香港特别行政区依法发展民主，保障香港居民享有的各种权利，保持香港社会的开放多元特色。刚刚举行的第六任行政长官选举就是香港发展符合自身实际的民主制度的又一次成功实践。选举过程公平公正公开；选举行政长官的选委会委员来自社会各阶层、各界别、各方面，具有广泛代表性；社会参与广泛深入，充分彰显民主；选举议题聚焦发展和民生，形成变革求新的强大共识；当选人得到人们的普遍信任和支持，众望所归。这些生动事实绝不是美西方少数国家偏狭无稽的所谓声明能够歪曲和颠倒的。

发言人强调，中国政府是香港特别行政区民主制度的设计者、创立者、维护者和推进者，没有任何人比中国政府更加珍惜“一国两制”，也没有任何人比中国政府更加坚定地维护香港的繁荣稳定和香港居民的民主自由权利。2019年香港发生的“修例风波”，在美西方的操纵和推波助澜下，给香港的安全稳定、经济民生、民主法治乃至市民的生命财产安全造成严重损害，成为港人永远的梦魇。任何不抱偏见的人都已看见，随着国安法的制定实施和选举制度的修改完善，重回正轨后的香港，法治秩序恢复，营商环境改善，香港居民依法享有的民主权利和自由得到更加充分保障。这些生动事实也绝不是美西方少数国家偏狭无稽的所谓声明能够歪曲和颠倒的。

发言人表示，美西方少数国家的政客罔顾自身民主、自由、人权的糟糕“成绩单”，一再拿民主、自由、人权问题对香港指手画脚、说三道四，说穿了，不过是为了打“香港牌”，以达到其乱港遏华的目的。但是，他们的这些聒噪动摇不了中国政府全面准确贯彻实施“一国两制”方针的意志，干扰不了香港发展符合自身实际的民主制度的实践，阻挡不了香港由乱到治、由治及兴的发展大势。

此外，中国驻英使馆发言人昨天表示，七国集团及欧盟涉港言论罔顾事实、颠倒黑白，粗暴干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则。中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

发言人说，此次选举过程依法依规、公平公正、规范有序，结果系众望所归、人心所向。这充分彰显了香港特区新选举制度的民主性、先进性，证明了新选举制度是一套符合 " 一国两制 " 原则、符合香港实际情况的好制度，体现了香港社会各界团结奋进的主流民意和高度共识。

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国管治香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，而非《中英联合声明》。中国的内政绝不允许任何外部势力干涉。中国敦促七国集团及欧盟恪守国际关系基本准则，停止以任何形式插手香港事务，停止干涉中国内政。

德国外交部周一通过电子邮件代表七国集团发布声明称：“（香港特首选举）提名程序和由此产生的任命完全背离了普选目标，进一步削弱了香港人被合法代表的能力。”声明说，七国集团对香港政治和公民权利以及自治受到侵蚀深表关切。

在七国集团之前，欧盟已于周日批评香港的选举“违反民主原则和政治多元”，并认为本次选举程序是瓦解“一国两制”原则的又一个步骤。

中国驻欧盟使团前天对此回应说，欧盟对香港特首选举的批评，是罔顾国际法和国际关系基本准则，是粗暴干涉香港事务和中国内政。