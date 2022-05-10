世茂首提公募债展期计划 房企资金链或持续吃紧

中国开发商世茂集团首次提议推迟偿付一只公开发行的人民币债券，成为房地产市场流动性压力加大的最新迹象。

据彭博社报道，根据周一在交易所发布的公告，世茂集团的主要在岸子公司世茂股份正寻求对原定5月22日到期的一只5亿元人民币（约1.03亿新元）债券推迟一年还本。公告称，世茂股份将从5月16日开始安排与投资者的会议，并希望推迟还本不构成违约事件。

彭博数据显示，这只代码为“19世茂G3”的债券周一收盘报62元，展期方案公告后，截至周二上午9:34，债券价格大跌23%至48元左右。

北京泰舜资产管理有限公司投资经理助理徐加胜认为，展期方案推出后的价格变动说明投资人之前还是太乐观了。

“往后看，考虑疫情的影响，房地产全行业的销售都会遭遇很大的困难，风险还是会继续扩散，光靠再融资没法抵消销售的下滑压力，投资人未来能拿到的条款也可能会越来越差，”徐加胜称。

彭博社的报道称，世茂集团长期以来被视为中国财务状况较为健康的地产公司之一，而该公司不断积累的债务问题已经成为中国困难重重的地产行业财务危机蔓延的一个代表。该公司最近几个月已经先后要求对贷款、资产支持证券和信托延期偿付。

在此次要求延期偿还债券本金之前，世茂股份上个月获得持有人同意对一笔私募债本金展期。比起上次私募债能先行兑付10%本金并分期偿付的方案，本次公募债要求将全部本金推迟一年兑付，意味着持有人面临的状况进一步恶化。

世茂的信用评级去年还是投资级，但已经被多次下调。惠誉上个月撤回对世茂集团的评级。由于延迟发布年报，世茂在香港上市的股票从4月初开始停牌。