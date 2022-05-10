北京卫健委：个别核酸检测机构报告不准确

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长，北京市卫生健康委员会副主任、新闻发言人李昂介绍，核酸检测是发现冠病感染者的关键技术手段，对于及时发现传染源、降低疫情扩散风险、落实“早发现”具有重要意义。但是近期的飞行监督检查中发现，个别核酸检测机构存在送检不及时、报告不准确、实验室管理不严格等问题，应及时查纠整改，做到立行立改、严肃查处。

根据人民网报道，李昂在昨天举行的北京市冠病疫情防控工作新闻发布会上说，疫情发生以来，全市核酸检测机构立足疫情防控大局，积极担当作为，不辞辛劳、日夜奋战，为阻断疫情传播、保障居民健康和首都安全做出了贡献。但在近期的飞行监督检查中发现，个别核酸检测机构存在送检不及时、报告不准确、实验室管理不严格等问题，严重影响核酸检测质量和疫情防控工作效果。针对存在的问题，应坚持以问题为导向，及时查纠整改，做到立行立改、严肃查处，主要采取了四个方面措施。

李昂介绍说，一是依法依规，对涉事核酸检测机构进行严肃处理。第一时间同机构法定代表人进行诫勉约谈，要求切实开展深入检查和分析，认真查找问题原因，严防出现质控管理方面的系统性问题；要求该机构暂停执业活动，停止承接冠病病毒核酸检测业务，根据进一步调查情况依法依规进行处理。

二是举一反三，开展全市核酸检测机构监督检查。近期对全市核酸检测机构开展深入全面监督检查，建立阳性病例样本“个案必查”机制，查找隐患，堵塞漏洞，坚持问题导向，全面梳理问题，杜绝类似事件的发生。

三是加强协作，形成安全质量监管合力。强化行业管理和沟通协调，联合药监、公安等部门建立核酸检查质量联合监管工作机制，开展“亮剑”专项治理行动，进一步加强新冠病毒核酸检测实验室质量监管，完善工作流程，加强过程审核把关；建立定期监督机制，定期抽查重点行业人员样本，对快递服务、流通经营服务、酒店服务等重点行业的送检样本进行定期抽检、交叉复核，定期对检测机构进行专项检查、质量安全抽查。

四是全程追溯，建立质量评价奖惩机制。实施可疑病例和阳性样本检测全流程追溯，对核酸检测工作规范、质量把关严的机构予以通报表扬，核酸检测任务给予倾斜，对核酸检测质量不符合标准的机构，进行通报批评，依法依规调查处理。

李昂表示，核酸检测质量关乎疫情防控大局，将始终坚持人民至上、生命至上，严把核酸检测质量关，严守疫情防疫工作底线，全力保障人民群众身体健康和生命安全。