温州特斯拉失控车主道歉 承认诋毁特斯拉

温州特斯拉失控事件发生一年多后，车主昨晚（9日）在微博上公开道歉，承认错把油门当刹车，并捏造“特斯拉自动加速刹车失灵”来侮辱和诋毁特斯拉公司和特斯拉汽车。

根据券商中国报道，2020年8月，温州一名特斯拉Model 3车主驾驶车辆驶入停车场后与多辆汽车发生碰撞事故。事故发生后，该车主在抖音、微博等社交平台上表示因车辆当时突然加速、自己踩下刹车没有反应，导致事故发生。后经过鉴定，事实与该车主描述不符，车主被判道歉及赔偿五万元（人民币，下同，约一万新元）。此后车主上诉，二审被驳回。

该当事人在道歉书中写到，事故是因为他慌乱之下错把油门当成刹车所致，事故当天他“想踩一下刹车，结果踩错了，把油门当刹车了”，事后他觉得“心有不甘”，从当年8月中旬开始在抖音、微博上、电台、电视台采访中，持续捏造“特斯拉自动加速刹车失灵”、“珍爱生命远离特斯拉”等内容，来侮辱和诋毁特斯拉公司和特斯拉汽车。

当事人还表示，特斯拉公司工作人员曾多次与其联络，希望他能够向公众说明事故真实情况，但他未予理会。案件经过一审、二审，判决认定该当事人构成对特斯拉公司名誉的侵犯，应向特斯拉公司赔礼道歉并赔偿经济损失。

车主在道歉信中透露，在他进行上述行为时，有上海“封姓车主”联系他，给他介绍某平台，平台给他安排有专门律师，并且承包所有费用。而且河南车主张女士和天津车主韩先生，也都有和他联系；期间张女士邀请他一起写联名书集体诉讼，但是被其拒绝。

当事人最后表示，已经认识到了自己的错误，向特斯拉公司和网友道歉，称“不要被自己的私心和他人的蛊惑而蒙蔽了双眼”。

2020年8月12日晚，温州一辆特斯拉Model 3在进小区停车场时忽然失控，连续撞了十几辆车才最终停下来。事故不仅造成了10余辆汽车受损，事故车辆也损毁严重，赔偿给被撞车主的费用超过40万元。而车主本人则经过了7小时抢救、输血近5000毫升才抢救成功。

车主当时对媒体表示：当时这台Model 3并未开启自动辅助驾驶，而车辆突然失控并加速，他虽然进行了紧急制动但没有任何作用。他还表示，自己是驾龄十余年的“老司机”，绝对不会犯“刹车、油门踩错”的错误。

不过，2020年10月13日，温州市汽车工程学会出具《鉴定意见书》称，经对后台数据分析，并与EDR事故数据进行分析比较，发生事故碰撞前5秒内，制动踏板均未工作（处于未踩下状态）。此后，车主在温州交警部门做了笔录，承认当时没有踩刹车，而是把油门当刹车踩了。

不过，鉴定报告公布后，车主在社交平台发布视频，称自己只是在朋友的劝说下为了保险公司理赔，不得已承认是自己踩错了踏板。同时质疑温州市汽车工程学会的检测是借助特斯拉提供的专用检测工具进行的，因此存在瑕疵。

法院审理认为，当事人在《鉴定意见书》出具后，承认当时确实没有踩刹车，而是把油门当刹车踩了，故对《鉴定意见书》的鉴定结论予以采纳，本次事故系被告遇状况时操作不当造成的。

同时，当事人在上述鉴定意见书和事故认定书作出后，在社交平台上发布有关与事实不符的有关损害原告声誉的信息，造成网络用户、媒体观众等对原告及原告生产的“特斯拉”牌汽车的错误认知，以及对原告社会评价的降低，已经构成对原告名誉权的侵害。