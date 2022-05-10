习近平：从优秀共青团员中培养党员 确保红色江山不变色

中国共产主义青年团成立100周年之际，中共总书记习近平提出，共青团干部要多为青年计、少为自己谋，不尚虚谈、多务实功；他也强调，各级党组织要注重从优秀共青团员中培养和发展党员，确保红色江山永不变色。

据新华社报道，习近平今天（10日）在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上发表讲话。

习近平回顾了中国共青团的百年历史，他说，一百年来，中国共青团始终与党同心、跟党奋斗。历史和实践充分证明，中国共青团不愧为中国青年运动的先锋队，不愧为中共的忠实助手和可靠后备军。

习近平给共青团提出四点希望：第一，坚持为党育人，始终成为引领中国青年思想进步的政治学校；第二，自觉担当尽责，始终成为组织中国青年永久奋斗的先锋力量；第三，心系广大青年，始终成为党联系青年最为牢固的桥梁纽带；第四，勇于自我革命，始终成为紧跟党走在时代前列的先进组织。

习近平说，新时代的广大共青团员，要做理想远大、信念坚定的模范；要做刻苦学习、锐意创新的模范；要做敢于斗争、善于斗争的模范；要做艰苦奋斗、无私奉献的模范；要做崇德向善、严守纪律的模范。

习近平说，团干部要铸牢对党忠诚的政治品格，高扬理想主义的精神气质，心境澄明，心力茁壮，让人迎面就能感受到年轻干部应有的清澈和纯粹。要自觉践行群众路线、树牢群众观点，同广大青年打成一片，做青年友，不做青年“官”，多为青年计，少为自己谋。要培养担当实干的工作作风，不尚虚谈、多务实功，勇于到艰苦环境和基层一线去担苦、担难、担重、担险，老老实实做人，踏踏实实干事。要涵养廉洁自律的道德修为，心有所畏、言有所戒、行有所止，不断锤炼意志力、坚忍力、自制力，做一个一心为公、一身正气、一尘不染的人。

习近平还说，历史和现实都证明，中国共产党是始终保持青春特质的党，是永远值得青年人信赖和追随的党。中国共产党始终向青年敞开大门，热情欢迎青年源源不断成为党的新鲜血液。各级党组织要高度重视培养和发展青年党员，特别是要注重从优秀共青团员中培养和发展党员，确保红色江山永不变色。