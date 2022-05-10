上海地铁全线停运 防范区核酸筛查频次增加

上海冠病疫情出现缓和迹象，但仍有感染者来自防范区流动人员，防疫措施也不松反紧，官方今天（10日）宣布将增加防范区核酸检测的频次，要求各区本周内在防范区至少开展两次核酸检测；上海地铁今天也关停最后两条地铁线路，地铁全线停运。

据澎湃新闻引述上海地铁运营方消息报道，接上级通知，自5月10日下午13时起，至另有通知时止，上海地铁6号线和16号线全线停止运营服务。至此，上海轨道交通全网络所有线路车站均停止运营。

另据“上海发布”微信公众号今天发布的消息，上海市卫生健康委副主任张丹丹今早在疫情防控工作新闻发布会上通报，上海市昨天新增234起本土病例和2780名无症状感染者。

234起本土病例中，78起在闭环隔离管控中发现，156起为无症状感染者转归确诊病例；2780名无症状感染者中，2775人在闭环隔离管控中发现，两人在防范区筛查中发现，三人在重点人群筛查中发现。

上海近期开展基于三区划分的“抗原+核酸”组合筛查。根据筛查结果，5月9日全市共划分封控区9191个，涉及人口数211万；管控区1万8925个，涉及人口数327万；防范区4万6156个，涉及人口数1792万。

赵丹丹说，在流调中发现，有一些阳性感染者是来自防范区的流动人员。为了尽快消除隐患，上海将增加防范区的核酸筛查频次，各区在本周内（5月8日至14日）应至少对防范区内开展两次核酸检测。

赵丹丹强调，核酸检测是实现“动态清零”的重要支撑和关键措施。针对网上部分市民对核酸检测结果的情况反映，已开展对相关第三方检测机构的调查，如果发现违法违规问题，将依法依规从严查处。

另据赵丹丹通报，上海昨天新增六起本土死亡病例，平均年龄79.5岁。六名患者合并有严重的多脏器慢性基础疾病及晚期肿瘤，包括肺癌晚期、冠心病、重度高血压、脑梗死及后遗症、阿尔兹海默症、糖尿病、肾功能不全等。六起死亡病例均未接种冠病疫苗，死亡的直接原因均为基础疾病或恶性肿瘤。