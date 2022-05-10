林郑：政府架构重组拟下周提交行政会审议

香港候任特首李家超昨早（9日）与现任特首林郑月娥会晤时谈及政府架构重组事宜，林郑月娥今天说，重组时间表不在她的控制范围内，但希望下周可提交行政议会审议。

据香港《星岛日报》报道，林郑月娥今天出席行政会议前会见记者时说，政府架构重组时间表不完全在她的控制范围内，但希望下周可提交审议，因大规模的重组始终需要经过行政会议讨论和通过，她也表示有信心大家会接受。

她透露，今天稍后立法会须先后通过人事编制委员会及财务委员会通过额外拨款，以及政府法案。她还透露，架构重组将涉及超过3000万元（港币，530万新元）的额外经常性开支。

林郑说，原先的计划是争取下周可开始在立法会走程序，立法会主席梁君彦已表明，即使再推迟一点也来得及处理，但这要根据候任行政长官决定的时间表。但她指，相信组班不会等立法会通过所有程序才物色对象，这也是“爱国者治港”下新选制的优势。

林郑解释道，港府早在今年1月提交详细方案内容，官员到了立法会事务委员会解释，在社会上也有过一定的讨论。因此她认为，即使申请程序要压缩，都应有把握赶及在换届前通过。

另外，她被问到是否认为李家超比自己更适合出任特首职务时，林郑回应，已多次表明不会评论下届特首的施政工作，目前也并非总结本届任期工作的时候，因此不会回答。

