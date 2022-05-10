时代力量立委：台湾PCR量能缺且医检师已过劳

台湾本土疫情严峻，快筛试剂一剂难求，立法院时代力量党团指出，台湾目前PCR检验量能不足，且医检师已经过劳。

据中时电子报报道，时代力量党团今天（10日）举行“快筛之乱怎么办，开源分流速速作”记者会，立委陈椒华说，台湾目前PCR检验量能并非如指挥中心所说有余裕，因此应将量能留给高度疑似染疫但快筛阴性者。

陈椒华说，5月12日即将上路“居家隔离、自主防疫、居家检疫”三对象快筛阳性视同确诊政策应尽速上路，甚至所有人快筛阳性都不须PCR确认。

她认为，快筛阳还要出门PCR，除增加病毒传播机会外，也徒增PCR检验负担，应将量能留给高度疑似染疫但快筛阴性者，特别是高风险族群如幼童、老人、脆弱族群及吸烟者等，让他们可尽早诊治及给予抗病毒药物。

立委王婉谕说，快筛不足的解决之道就是尽速采购、开放各厂商的快筛，快筛不像过去口罩的供应有原物料不足、产能受限的状况，目前世界各国的快筛生产早就已经上轨道，多数国家中更可以在一般的商店中取得。

王婉谕说，美国FDA已通过20个厂牌的快筛试剂，欧盟则核准近百家的厂牌，指挥中心应该考量直接比照欧美，让通过欧美EUA的厂牌尽速专案进口。台湾本土目前也有多家厂商已经提出制造申请，指挥中心应该要加速自产专案审查和授权生产。

王婉谕建议指挥中心考虑美国、日本等国家曾实行公费快筛的政策，让民众可以没有负担地配合防疫政策。