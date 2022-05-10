台政委邓振中拟出席APEC贸易部长会议

亚太经济合作会议（APEC）将于本月9日至22日在泰国曼谷举行，台湾外交部今天（10日）宣布，台湾行政院政务委员邓振中将率团出席21、22日的贸易部长会议。

据台湾《自由时报》报道，台湾外交部今天举行例行记者会，国际组织司司长吴尚年做业务报告时说，她将代表台湾参加18、19日的资深官员会议。

根据吴尚年介绍，本月9日召开的多项工作小组会议，主要聚焦人力资源发展、电信及资讯以及建立有助于人员移动的安全通道会议；第二次资深会议，则延续今年2月第一次资深官员会议的内容，聚焦泰国推动的优先领域，包括设定有助于达成亚太自由贸易区的工作计划，推动APEC区域安全且紧密的跨境移动，以及设定有助于达成生物、循环及绿色经济（BCG）曼谷目标内涵。

吴尚年说，有鉴于台湾政府已经宣布2050净零排放路径及策略，与APEC正讨论的BCG目标一致，将适时在会议中与其他会员分享台湾净零碳排政策。

针对贸易部长会议，吴尚年也提到，将特别安排跟APEC企业咨询委员会代表对话，聆听企业界对于在后疫情时代推动亚太自由贸易区的看法，并讨论APEC如何支持多边贸易体系，以及有助于经济复苏、重启贸易投资，以及人与人连结的相关措施。

吴尚年称，至于台湾的与会情形以及之后陆续召开的其他APEC部长级会议，台湾外交部将适时提供相关资讯。