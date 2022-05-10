台海军接连四天东南部导弹射击

台湾海军今起连续四天在东南部进行导弹射击，射程超过200公里。报道指出，大陆军机自5日起已连续四天绕飞台湾东南空域，时机点敏感。

根据联合报报道，上午海空域全面关闭，海巡署出动舰艇海上管制，台湾中科院也派出无人机及指挥作业车监控及取得导弹相关参数。

根据渔业署射击通报显示，海军今天至13日共计四天进行导弹射击，范围从屏东九鹏基地至绿岛及兰屿外海，射程超过200公里，军事专家研判可能是雄风系列导弹的实弹验证及年度操演训练。

台湾空军勇鹰号高级教练机今天早上7点多在台东太麻里靶场炸射训练结束后，紧接着东南部海空域全面关闭，海上出现海巡署舰艇，沙滩上中科院指挥作业车完成部署就绪，随即无人机展开起降。

海军这次导弹射击，中科院配合申请空拍侦照作业来监测及参数取得，依射击警戒区域图示来说，外界研判为雄风导弹可能性最大，但是否外传雄升导弹，军事专家认为应为雄三或雄二增程验证。

军事专家表示，射击警戒区内设置两处靶船点，是海军典型反舰导弹的验证能力测评，加上射击范围拉至绿岛、兰屿往东外海，最大弹道高度1524米以下，更符合雄风导弹飞行实境，中科院也较能收集完整相关参数。

据了解，除了海军5月上、中旬进行导弹射击，中科院也将于5月下旬即6月上旬进行实弹射击，且涉及范围同样是在绿岛及兰屿间往外延伸200公里。