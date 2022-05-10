专业机构：中美菲5G城市拥有量位列全球前三

一份报告显示，中国和美国分别有356座城市和296座城市覆盖5G网络，为全球拥有5G城市最多的国家，菲律宾以98座5G城市位列第三。

据中新社报道，专业机构VIAVI Solutions（VIAVI）今天（10日）发布报告《5G部署现状》称，目前5G已覆盖全球1947座城市，尽管受疫情影响，但5G覆盖城市数量仍在以每天近两座的速度增长，2021年共新增了635座城市。

报告显示，截至2022年1月底，全球共有72个国家部署了5G网络，最新入局的国家包括阿根廷、不丹、肯尼亚、哈萨克斯坦、马来西亚、马耳他和毛里求斯，他们均于2021年下半年推出5G网络。

欧洲、中东和非洲地区（EMEA）已有839座城市部署了5G网络，超越含中国在内的亚太地区（APAC），成为5G覆盖城市数量最多的地区。亚太地区已有689座城市部署了5G，美洲地区则有419座城市。

报告特别强调了5G网络中Open RAN（开放的无线接入网）生态系统的建设，这一生态系统集合移动运营商以及软件和基础设施供应商，共同开发采用嵌入式人工智能（AI）控制的开放式虚拟化无线电接入网（RAN）。截至2022年3月，全球已有64家运营商公开宣布参与Open RAN的开发。

VIAVI首席技术官Sameh Yamany说：“尽管受全球疫情的不利影响，但5G仍在持续扩展。5G的下一步是对网络的强化，这将通过若干种形式得以实现。我们期待看到更多的5G独立组网网络，也希望看到Open RAN持续快速发展并开始成为一项标准。”

VIAVI总部位于美国米尔皮塔斯市，在全球各地设有50多个办事处，是通信网络测试服务、监控和保障解决方案的供应商及服务运营商。