林郑：拟向大陆接触重新审视通关条件

针对陆港通关事宜，香港特首林郑月娥今天（10日）说，零本土病例曾是通关大前提，但现在需要与中国大陆接触，重新审视这是否仍是通关先决条件。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，林郑月娥今天出席行政会议前会见记者时说，香港去年曾有四个月维持本土零感染，由时任政务司司长的李家超带领港府与大陆机构讨论通关事宜，部分大陆官员也来港视察香港防疫工作，当时通关的先决条件是维持一段时间没有本土感染个案，但现在则须重新审视。

她说，目前香港仍要继续严格遵守防疫策略，尽量减少输入个案，因此至今仍维持检疫要求和航班熔断机制，也需要实施一定社交距离措施防止疫情反弹制造通关机会。她说，剩余任期以至候任行政长官李家超上任后需要做的第一件事，就是与大陆接触，了解去年9月曾讨论的条件是否仍是今天的通关前提。

日前高票当选第六届行政长官的李家超，多次表示通关是他上任后的首要任务，未来会与大陆部门商讨。

另外，林郑月娥还说，虽然目前香港疫情持续缓和稳定，但早前公布逐渐放宽社交距离措施的时间表不会提早，第二阶段的放宽将于5月19日落实，第三阶段放宽则将待第二阶段的放宽安全落地后，于6月下旬落实。

她说，第三阶段可放宽的限制不会很多，因为在第二阶段的放宽时，宴会容纳人数已经很高，而目前阳性个案数字虽然每天有些波动，但各项监测数据显示疫情整体稳定，港府会先审慎观察第二阶段放宽后的情况。

不过，林郑续称，如果有空间和条件，还是希望让市民在更宽松的环境中，参加庆祝香港回归25周年的活动。