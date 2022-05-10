台湾新增病例破5万 辉瑞儿童型疫苗延迟抵台

台湾冠病疫情持续延烧，今天通报新增病例首破5万起，病例增加25％；另外，原定本月12日抵台的辉瑞BNT儿童型疫苗由于“资讯系统有问题”延迟抵台，具体抵台时间未定。

据台湾《联合报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心今天（10日）通报，台湾新增5万零828起冠病确诊病例，其中本土病例5万零780起，境外输入病例48起，另有12人离世。

本土个案仍以新北市通报最多，达1万6906起，台北市通报1万零283起、桃园市7006起等。

根据指挥中心通报，今天通报12人染疫病逝，其中八名男性和四名女性，年龄介于20多岁至90岁以上，均属重度感染个案，10例具慢性病史、也有三例未接种疫苗。

另外，台湾早前采购辉瑞BNT儿童型冠病疫苗，原定今天从德国法兰克福登机后，于5月12日运抵台湾；不过指挥中心指挥官陈时中今天在记者会上说，台湾昨天接获“资讯系统有问题”，因此这批疫苗尚未登机，抵台时间未定，会等这批疫苗正式登机后，再进行报告。

近期快筛试剂供不应求问题持续引起热议，台湾在野国民党主席朱立伦日前建议中央政府应“开放自主进口合规快筛”、“合法合理采购机制”等，指挥中心今天反驳称，自2020年疫情爆发以来，政府从未禁止厂商自主进口任何合乎食品药物管理局紧急授权的快筛试剂。

陈时中说，进口快筛试剂仍有一定程序，都可以进口，但他也承认，倘若民众有进口供个人使用的快筛试剂，目前的确有限制。

陈时中说，当局会研议防疫紧迫，这一、两个月内放宽个人使用的快筛试剂进口。但他也提醒，自用的快筛试剂成效如何，要民众自行承担后果，个人进口试剂也不可对外贩售。