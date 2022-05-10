上海官方：居民可在入户消毒前主动告知需保护物品

上海市住房城乡建设管理委副主任金晨今天提醒居民，在终末消毒作业前，可主动告知屋内对消毒剂敏感的物品或需要特别保护的物品，便于消毒人员在作业时选取更有针对性的消毒方法。

根据人民网报道，金晨在今天（10日）上午举行的疫情防控工作新闻发布会上介绍入户消毒作业时说，下一步，上海将结合复工复产复市，聚焦商超、沿街商铺、农贸市场、办公楼宇、住宅小区等重点场所，推动相关企业单位做好常态化环境清洁消毒工作，做到“应消尽消、不留死角”。

金晨直言，在整个环境清洁消杀工作在落细落深方面，还存在一些问题，“我们将坚持问题导向，持续查找短板，不断优化提升消毒工作的质量。”

金晨表示，入户消毒作业按过程分为三个阶段：在消毒前，社区工作人员与感染者及其家属积极沟通，争取他们对入户消毒作业的理解和配合，同时，要了解屋内是否有特别的保护需求；

消毒过程中，专业队伍严格按照标准规范作业，重点针对厨房、卫生间、经常接触部位等做好消毒记录工作，留档备查；消毒完成后，在社区及时做好公示告知工作。

金晨提醒民众，在终末消毒作业前，能主动告知屋内对消毒剂敏感的物品或需要特别保护的物品，便于消毒人员在作业时选取更有针对性的消毒方法。

一段防疫工作人员直接进入居民家中进行病毒消杀的视频近日在网上引发关注。有网民此前误认为事发地是上海，不过最新报道表明，事发地是江苏睢宁。

据了解，上海疾控部门每天会抽查消杀服务企业，重点检查消毒剂配比、消毒器械和消毒过程的有效性等，发现问题立即督促整改。同时，还组织了多场面向基层消杀队伍和消杀服务企业的专题培训，就入户消毒存在问题进行分析指导。

金晨说，根据要求，对阳性感染者生活居住的场所要开展消毒工作，疾控部门制定了一系列的消毒规范和评价规范，上海市环境整治消杀工作专班也制定了入户消毒的相关流程。他特别感谢感染者和家属对消毒工作的配合和理解，并表示：“我们也会在下阶段不断加强管理，改进工作。”

