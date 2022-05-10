调查显示香港市民看淡楼市前景

一项最新调查显示，香港市民对港楼市前景转趋看淡。

据星岛日报报道，为了解市民的个人经济状况以及对香港经济环境的看法，香港研究协会于4月20日至5月5日展开全港随机抽样电话访问，访问1137名18岁或以上市民。调查结果显示，以均值计算五项开支的变化，除了“医疗保健”开支持平外，其余四项（房屋、教育、饮食、购物）皆录得不同程度跌幅，当中以教育开支跌幅最大，显示近期政府派发第一期消费券未能明显刺激市民的消费意欲。

调查还显示，对于香港楼价未来半年的走势，预计会下跌的受访者占三成半，上升的占一成九，两者比例自去年9月调查以来逆转，反映市民转趋看淡本地楼市前景，相信与经济前景不稳以及进入加息周期有关。

调查也问及个人经济状况，当中有五成八受访者表示“非常担心”及“比较担心”难以应付日常的医疗保健开支。另外，“非常担心”和“比较担心”难以维持目前生活水平的占四成，显示部分市民个人财务情况不佳，相信与第五波疫情打击经济有关。

香港研究协会认为，虽然第五波疫情逐渐回落，但香港经济仍受美国加息、地缘政治局势持续升温等因素影响，促请政府为企业推出支援措施，尽快与大陆通关，加速经济复苏，并应积极拟订方案向不同国家或地区推广香港的优势，保持竞争力，推动经济转型，切实改善市民生活质素。