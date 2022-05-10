中国发改委：提高重大烈性传染病应对能力

中国国家发展改革委印发通知，提出要推动医疗健康产业发展，加快疫苗研发升级，提高重大烈性传染病应对能力。

根据中国发改委网站今天（10日）消息，发改委发布关于印发《“十四五”生物经济发展规划》的通知，通知提出，推动医疗健康产业发展，助力疾病早期预防，加快疫苗研发生产技术迭代升级，开发多联多价疫苗，发展新型基因工程疫苗、治疗性疫苗，提高重大烈性传染病应对能力。

文件明确，要推动基因检测、生物遗传等先进技术与疾病预防深度融合，开展遗传病、出生缺陷、肿瘤、心血管疾病、代谢疾病等重大疾病早期筛查，为个体化治疗提供精准解决方案和决策支持。

文件还提出，提升疾病诊断能力。推动生物技术与精密机械、新型材料、增材制造等前沿技术融合创新，大力开发分子诊断、化学发光免疫诊断、即时即地检验等先进诊断技术和产品，发展高端医学影像等诊断装备，促进装备向智能化、小型化、快速化、精准化、集成化发展；强化中医疗效判定与机制研究，推动中医药理论的传承创新。

此外，文件提出提高临床医疗水平。发展微流控芯片、细胞制备自动化等先进技术，推动抗体药物、重组蛋白、多肽、细胞和基因治疗产品等生物药发展，鼓励推进慢性病、肿瘤、神经退行性疾病等重大疾病和罕见病的原创药物研发；推广中西医结合，集成推广生物防治、绿色防控技术和模式，协同规范抗菌药物使用。