中国证监会：各类风险因素对A股市场影响可控

针对A股市场今年以来出现较大波动，市场信心受挫，中国证监会副主席王建军说，各类风险因素对A股市场的影响是客观存在的，但影响是可控的，市场稳定运行是有坚实基础的。中国经济稳中向好的趋势没有改变。“稳增长”的效应正在加速显现，房地产、平台经济、规范和引导资本健康发展等方面的积极信号，有利于稳定各方面预期。

根据央视新闻报道，今年以来，受地缘冲突、冠病疫情和主要经济体货币政策变化等超预期因素影响，全球的跨境资金流动波动性上升，针对如何进一步推进资本市场高水平开放的问题，王建军说，从今年沪深股通的交易情况看，1、2月外资净流入，3月净流出，4月又转为净流入。

王建军说，从历史经验看，外资有进有出是正常现象，近期外资流动和交易情况并没有发生根本性变化。从结构上看，今年以来配置型、长线资金保持净流入。这表明外资看好A股的长期投资价值，也反映了外资对中国经济长期向好的信心。相信会有更多的投资者看到这样的机会。

王建军表示，总的看，中国资本市场对外开放稳妥有序、风险可控，未来证监会将会推出更多扩大开放的务实举措。优化拓展境内外资本市场互联互通，拓宽沪港通和深港通的标的范围，抓紧把ETF纳入标的，拓展和优化沪伦通机制，推动上市公司互联互通存托凭证的发行上市。

王建军还说，从基本面看，今年以来，中国经济延续恢复态势，近一段时间物流和产业链供应链正有序有力恢复，中国经济稳中向好的趋势没有改变。从政策面看，“稳增长”的效应正在加速显现，房地产、平台经济、规范和引导资本健康发展等方面的积极信号，有利于稳定各方面预期。

从资本市场自身看，上市公司复工复产进度加快，业绩稳健增长。A股市场估值总体低于境外市场，沪深300的股息率达2.8%，与10年期国债收益率相当。

王建军表示，近年来随着资本市场全面深化改革的不断推进，市场生态在改善，市场活力在增强，经受住了各种内外部超预期的冲击，展现出了较强的韧性。目前，市场杠杆资金规模有限、风险可控，公募基金总体是净申购，没有出现集中赎回。他坚信，市场短期波动不会改变中国资本市场长期向好的大趋势。资本市场投资要坚持价值投资、长期投资，要风物长宜放眼量。

王建军表示，下一步，证监会将在国务院金融委的统一指挥协调下，坚持建制度、不干预、零容忍的方针，坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，着力稳预期、稳市场主体、稳资金面、稳市场行为，持续巩固市场平稳运行的基础。

提到疫情对市场的影响，王建军说，今年以来，在复杂多变的内外部环境下，上市公司作为实体经济的“基本盘”，总体上保持了稳定发展的势头。但近段时间以来，受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响，加之疫情散发，部分地区疫情对物流运输、产业链稳定带来影响，民营控股上市公司、中小上市公司经营困难明显增加。证监会将落实好多项举措，帮助上市公司等市场主体渡过难关。

此外，证监会还将着力改善民营企业融资环境。王建军说，公平对待民营企业发行上市和再融资。完善民营企业债券融资机制，推出科技创新公司债，发挥市场化增信作用，便利民企债券回购融资，鼓励行业机构加大民营企业务投入。

证监会将继续优化监管服务，支持沪深交易所、北交所减免上市公司年费等相关费用，减轻上市公司负担，还会继续采取措施引入中长期投资者。公募基金、社保基金、保险资金、企业年金等境内专业机构投资者持股市值占比接近20%，但仍明显低于境外成熟市场。证监会将会同相关部委，积极创造条件，努力营造中长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。

王建军说，抓紧梳理社保、银行、保险机构的政策诉求，协调有关方面打通堵点痛点，支持中长期资金提高权益配置比例。加快推进公募基金行业高质量发展，大力发展权益类基金，推动公募基金等机构投资者发挥好资本市场专业买方的作用。加强与各类投资者的沟通，“零容忍”打击各种市场违法违规行为，切实保护投资者合法权益。

