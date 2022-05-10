美国务院更新对台关系描述 强调立场不变

美国国务院上周更新官网“美台关系”网页的描述，删除了旧版中“台湾是中国一部分”的描述，也不再提及“美国不支持台独”等内容；但美国国务院强调，美国的一个中国政策没有改变。

据美国之音报道，在美国国务院官网“国家与地区”的“台湾”网页“美国与台湾关系”上点击“事实清单”（fact sheet），可见内容更新日期为2022年5月5日，更新后在“美台关系”的部分，新版和旧版内容有了改变。

新版网页中删除了旧版中关于美1979年联合公报中“台湾是中国一部分”等相关叙述，也不再提及“美国不支持台独”，并且在有关美国的“一个中国”政策阐述中将《台湾关系法》置于美中三个联合公报之前。

不过，美国国务院在同一个网页的最下端“美国的关系”还有一个“美台关系”和“经济关系”的描述，当中仍保留了旧版关于“台湾是中国一部分”的段落。

相关改变引起外界注意，美国国务院一名发言人在回应相关询问时说，美国的立场仍保持不变，并说，美国的“一个中国”政策受到《台湾关系法》，三个联合公报及六项保证的指引，美国对台湾的承诺坚如磐石，并会继续支持台海议题的和平解决，符合台湾人民的愿望及最佳利益。美国也呼吁北京停止对台湾的军事、外交及经济压力，并与台湾展开有意义的对话。

据中国新闻网报道，相关改变引发中国大陆外交部的反弹与谴责。中国大陆外交部发言人赵立坚今天在例行新闻发布会上说，“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。”

他强调，历史不可篡改，事实不容否认，是非不能歪曲，美国在中美三个联合公报中，就台湾问题和一中原则作出了承诺。现在美国修改美台关系事实清单，是在虚化、掏空一中原则，“这种在台湾问题上搞政治操弄，试图改变台海现状的做法，必将引火烧身”。