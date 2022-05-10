李明哲返台首露面：没有从政意愿将回归工作

民进党前党工李明哲上月从中国大陆刑满出狱回台，他今天首次公开露面，举行记者会诉说被关押经过，向外界致谢，并称没有从政意愿，接下来会回归工作、回到生活。

李明哲五年前在中国大陆被控“颠覆国家政权罪”并被判入狱，上月14日刑满出狱，次日自厦门搭机飞抵台湾桃园机场。经过防疫隔离，他今天在立法院召开记者会，这也是李明哲返台后第一次公开露面。

综合台湾《联合报》及ETtoday新闻云报道，李明哲在记者会上说，他还在坐牢的时候，就隐约感受到台湾、世界上很多国家对他的关心，从李凈瑜的几次探视，让他对台湾、台湾民众及自己有信心，而当他看到李净瑜为他整理的新闻资料，还是感到相当震撼，“不知道如何接受这么多人为我付出时间、精力，只能不断地感谢”。

李明哲说，他知道如果没有台湾民众的关切、李净瑜的奔走，以及很多NGO团体的支持，包括前民进党主席施明德的支持与帮助，他不会健康地回到家乡与妻子团圆的幸福。

他也强调，自己与妻子对公众生活、从政都没有意愿，接下来就是回归工作、回到生活。

李净瑜发言时哽咽地说，自己的先生终于回来了，今天终于可以带着非常快乐的心情，亲自召开记者会对社会发言，“我想这应该是我个人，最后一次在这样的记者会上公开发言，我必须藉着这个机会，在人生非常深刻反醒的时刻，表达我内心的感谢”。

李净瑜认为，李明哲能够回家，是台湾内外人士共同关切所达成，她想藉由最后一次谈话说明，未来会回到原来的工作岗位，希望可以安静地跟真心相爱的人好好生活、经营未来。

对于媒体针对台湾屏东县枋寮乡乡政顾问李孟居一案的提问，李明哲回应说，这凸显李孟居家属低调救援策略没有作用，“如果你是忍气吞声那就只能让人摆布"。

他还说，对李孟居所触犯内容不太清楚，甚至不太知道他究竟做了什么事情，侦讯、审判都没公开，最初了解是李孟居找人私下处理，或许这就是救援方式不同有了不同结果。

李孟居于2019年8月20日从香港入境深圳后失踪，9月证实被大陆以“危害国安”罪名拘留。

大陆官方媒体2020年10月报道，国安机关破获数百起台湾间谍窃密案件，抓获一批台湾间谍及运用人员，并播出李孟居对着镜头表示抱歉的影片，作为“台独势力干预香港事务的典型案例”。

台湾媒体上个月报道称，李孟居去年服刑期满出狱，但仍在执行剥夺政治权利附加刑无法返台。大陆国台办发言人马晓光在4月27日的新闻发布会上回应说，李孟居犯罪事实清楚、证据确凿充分，现在已服满了刑期，正在服附加刑期。