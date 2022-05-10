江西省人大常委会原副主任龚建华被双开

江西人大常委会原副主任龚建华涉嫌受贿而被“双开”（开除中共党籍和公职）。

据中共中央纪委国家监委网站今天（10日）消息，龚建华被指控背离“两个维护”，组织“小圈子”“小团伙”，搞“七个有之”，污染政治生态，私下操作劳模评选事宜，将党和国家的荣誉私相授受。

通报还称，龚建华违反中共中央八项规定精神，特权思想严重，接受可能影响公正执行公务的宴请；在干部选拔任用、职工录用等方面为他人谋取利益；打探中央巡视、纪律审查事项，违规干预和插手司法活动等；大搞权力寻租和家族式腐败，利用职务便利为他人在土地出让、项目开发等方面谋利，并非法收受巨额财物。

经中共中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予龚建华开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其江西省第十五次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

龚建华去年11月被宣布主动投案正接受调查，是2017年中共十九大以来江西官场落马的“第四虎”，也是继涉虚拟货币挖矿被“双开”的江西政协原副主席肖毅之后，第二名被查的江西抚州原市委书记。

官方简历显示，龚建华出生于1962年，南昌县人，仕途从未离开过江西。他曾在家乡南昌工作多年，历任南昌市副市长，南昌市委常委、政法委书记，南昌市委副书记、副市长等职，2006年底升任宜春市长，后改任抚州市委书记。

2014年9月，龚建华晋升省委常委，兼任江西省委秘书长一职，2015年改任南昌市委书记；2017年1月，龚建华转任江西省人大常委会副主任，后兼任江西省总工会主席，至去年11月主动投案。