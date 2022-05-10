抖音投资成立今日头条新公司

天眼查APP显示，北京今日头条信息技术有限公司昨天成立，注册资本100万元（人民币，下同，约20万新元），法定代表人为罗立新，经营范围包含广告设计、代理；广告发布；广告制作等。股权穿透显示，该公司由抖音集团（香港）有限公司间接全资控股。

根据澎湃新闻报道，天眼查还显示，罗立新曾经任职南京、河南、成都、福建、四川的巨量引擎科技有限公司的执行董事兼总经理。公开资料显示，巨量引擎是字节跳动旗下综合的数字化营销服务平台。

根据此前相关报道，香港公司注册处网站显示，字节跳动（香港）有限公司已更名为抖音集团（香港）有限公司，生效时间为今年5月6日。

此外，字节跳动旗下其他数个公司也陆续更名为“抖音”。天眼查APP显示，字节跳动有限公司更名为抖音有限公司。据中国国家企业信用信息公示系统，北京字节跳动科技有限公司更名为北京抖音信息服务有限公司。

据了解，抖音集团的业务主要包括字节跳动旗下的“抖音业务板块”：去年11月，字节跳动CEO梁汝波宣布成立六个业务板块，即抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok。抖音业务板块包括抖音、今日头条、西瓜视频、搜索、百科及其他垂直服务业务。其中，抖音、今日头条这两款核心产品贡献了大部分字节跳动国内收入。

