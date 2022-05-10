港中大调查：林郑最新评分较去年同期显著上升

中文大学香港亚太研究所电话调查研究室公布4月特区政府及特首民望意见调查，结果显示，受访市民对现任特首林郑月娥整体表现的平均评分为33.6分，较去年4月的28.4分有显著上升。

根据《星岛日报》报道，此次调查于4月21日至29日晚上进行，共访问706位18岁或以上的市民。调查显示，13.5%的受访市民表示满意特区政府的表现，较一月下跌3.8个百分点；表示不满意的有46.8%，较一月下跌1.7个百分点，而回答“普通／一半半”的则有38.5%，较一月大幅上升6.7个百分点。

若与去年同期比较，今年4月调查中表示满意特区政府表现的百分比与去年接近，但不满意的百分比则较一年前的58.3%有大幅度的下降。在对特首林郑月娥整体表现的评分方面，4月受访市民对林郑月娥整体表现的平均评分为33.6分，较一月的评分微升0.3分。若与去年同期作比较，今年4月特首的评分较去年4月的28.4分有显著上升。

调查显示，市民对当时已辞去政务司司长以参选下届特首的李家超的平均评分为34.0分，较1月上升4.9分；财政司司长陈茂波4月的平均评分为42.7分，较1月上升4.0分；而律政司司长郑若骅4月的评分为26.9分，较1月上升1.8分。若对比4月及1月的评分，李家超及陈茂波的平均分上升差异均达统计上的显著水平，而郑若骅的平均分差异则不呈统计上的显著水平。

调查还发现，19.7%受访市民表示信任香港特区政府，较1月下跌2.3个百分点；表示不信任的有30.8%，较1月下跌6.6个百分点。调查还指，21.4%受访市民表示信任北京中央政府，与1月相若；表示不信任的则有37.5%，较1月下跌2.2个百分点。