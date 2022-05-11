美舰再穿越台海 中国大陆军方批加剧紧张局势

美国海军提康德罗加级导弹巡洋舰“罗亚尔港”号昨天（10日）穿越台湾海峡，中国大陆军方称对过航全程跟监警戒，并批评美方蓄意加剧台海紧张局势。

据“东部战区”微信公众号消息，东部战区新闻发言人施毅陆军大校说，美“罗亚尔港”号导弹巡洋舰过航台湾海峡并公开炒作，中国解放军东部战区全程跟监警戒。

施毅批评，“美频频上演此类戏码、滋事挑衅，向‘台独’势力发出错误信号，蓄意加剧台海紧张局势。战区部队随时保持高度戒备，坚决反制一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整”。

台湾国防部今天上午发布新闻稿说，美舰由南向北通过台海期间，台湾军队全程掌握台湾周边海域、空域相关动态，状况均正常。

据路透社报道，美国海军的声明说：“‘罗亚尔港’号穿越台湾海峡显示美国对一个自由开放的印度-太平洋地区的承诺。美军在国际法允许的任何地方飞越，航行并执行任务。”

这是过去两个星期来美国军舰第二次通过台湾海峡。4月26日，美国海军阿利·伯克级导弹驱逐舰“桑普森”号 (USS Sampson) 对台湾海峡进行了例行穿越。

中国官方证实，中国军队东部战区5月6日至8日组织海、空、常规导弹等兵力，在台湾以东和西南海空域进行了实兵演练。