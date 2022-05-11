江苏江阴奖励连续五轮参与全员核酸100元人民币

江苏江阴市疫情联防联控指挥部昨天（10日）发布关于鼓励参加全员核酸检测的公告。其中提到：自公告发布之日起，凭有效记录，连续五轮参与全员核酸检测的奖励100元（人民币，约20新元），以此类推。

根据“江阴发布”微信公众号发布的公告，江阴市正处于疫情防控的关键时刻，实施区域全员核酸检测是快速筛查出病毒感染者，尽早阻断病毒传播链的有效手段。

公告除了提到上述奖励措施外，也提到对继续无故不参加核酸检测的，苏康码一律标记为黄码同时门铃码赋红色警示，社会信用记录予以扣分。

期间不及时补采补检核酸的，将视情延长黄码转码周期。对两次及以上未参加核酸检测的，自费集中隔离，并依法依规惩处。

公告还说，黄码人员等重点风险人群必须按照相关规定进行核酸检测，违者依法依规从严处理；对拒不配合、不按规定参加核酸检测，扰乱秩序、瞒报、谎报、伪造信息的人员，依法依规严肃处理。

公告还要求，江阴市区域内工作、生活的所有人员（包括常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口等），要服从属地全员核酸工作安排，主动配合并按要求携带本人身份证前往就近采样点采样；听从现场指挥，出示苏康码、行程码等查验资料，并视情出示抗原阴性证明。全程佩戴口罩，落实“两米线”要求，有序排队等候，避免扎堆聚集。

