中国矿业公司与电池制造商组队在全球争夺锂资源

中国的矿业公司与电池制造商正在打造更紧密的联系，因为全球向电动汽车的加速转型凸显了对清洁能源革命至关重要的一种金属的供应短缺。

据彭博社报道，锂价过去一年在中国上涨超过400%，不经令当局不安，也引发了从阿根廷到津巴布韦的一系列交易。随着电动汽车需求推动锂价上涨，电池制造商正在急忙确保锂的供应。

电池生产商国轩高科与阿根廷国有采矿公司Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado（简称JEMSE）就潜在合作签署了谅解备忘录，拟在当地建立一个电池级碳酸锂的精炼厂。在津巴布韦，盛新锂能与中矿资源将组建合资公司，在锂矿项目上加强合作。

彭博新能源财经分析师Allan Ray Restauro说：“许多新进展涉及中国的较小企业寻求敲定海外资源供应，这是中国用来控制供应链的策略。”一些国家的国有化可能对该策略构成风险。

中国矿业巨头天齐锂业正与电池生产商中创新航合作，除了达成《碳酸锂供应框架协议》之外，两家公司还将就电芯及电池材料、新材料、锂盐、锂矿等领域开展共同投资、合作 研发等多领域的合作。

中国在电池金属行业的主导地位也迫使美国和欧洲做出应对。拜登政府一直在努力加快美国关键电池金属的生产；周一，大宗商品贸易行托克集团宣布计划在英国投资新的锂精炼厂。

