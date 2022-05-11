港中大研究：感染康复后打疫苗 抗体水平高过三针

香港政府专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌及其团队进行研究，结果发现接种三针复必泰人士中和抗体水平，较接种三针科兴高，而感染康复后接种一针者，抗体水平则较接种同款疫苗接种三针人士高。

根据《星岛日报》报道，研究是于前年2月至去年11月进行，120名测试者共分为六组，其中未曾确诊人士，分别曾经接种三针科兴或三针复必泰，或者接种两针科兴及一针复必泰。确诊者则分为未曾接种疫苗、于康复后已接种一针科兴、以及康复后一针复必泰。在研究者接种最后一针疫苗三至五周后，以中和试验法（PRNT）了解奥密克戎 BA.2变种病毒对不同人士中和抗体水平的影响。

结果显示，曾受感染并接种一针复必泰的人士，血清中和抗体的几何平均滴度（GMT）水平最高，达144.2，其次是接种三针复必泰的人士，GMT水平达95.1。至于曾受感染并接种一针科兴的人士，GMT水平为28.3，而接种三针科兴人士GMT水平则为9.5。至于曾受感染，但未曾接种过疫苗的人士，GMT水平则为9。

报告指出，接种三针复必泰人士，抵御OmicronBA.2的抗体水平，高于已接种三针科兴的人士。无论是接种科兴抑或复必泰者，感染后接种一针者，抗体水平亦较接种同款疫苗接种三针人士高。

研究还显示，未打针并感染的人士由于交叉中和抗体不足，会导致感染Omicron BA.2后感染奥密克戎的可能性较高。