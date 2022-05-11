王岐山与尹锡悦会晤 吁加强半岛事务合作妥处敏感问题

发布 / 2022年5月11日 9:03 AM

更新 / 2022年5月11日 11:17 AM

中国国家主席习近平特别代表、国家副主席王岐山在首尔出席新任总统尹锡悦就职仪式并与他举行会见。（新华社）
中国国家主席习近平特别代表、国家副主席王岐山在首尔出席新任总统尹锡悦就职仪式并与他举行会见。（新华社）

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赴韩出席新任总统尹锡悦就职仪式的中国国家主席习近平特别代表、中国国家副主席王岐山昨天（10日）在首尔出席新任总统尹锡悦就职仪式并与他举行会见时说，中方真诚支持半岛南北双方改善关系，推进和解合作，愿同韩方加强沟通，推动半岛无核化和持久和平。 
 
综合人民日报和韩联社报道，王岐山表示，中韩互为友好近邻和重要合作伙伴。建交以来，两国关系全面快速发展，共同利益越来越多。在当前世界变局和世纪疫情背景下，加强中韩合作对双方、地区乃至全球的重要性都更加凸显。中方愿同韩方共同努力，推动中韩战略合作伙伴关系与时俱进，不断向更高水平迈进。

王岐山就双边关系下步发展提出五点建议。一是加强战略沟通和高层交往，并进一步活跃各方面、各层级对话交流。

二是深化务实合作，加强发展战略对接，深化重点领域和第三方市场合作，推动两国合作提质升级。

三是充分发挥地缘相近、文缘相通、人缘相亲优势，以建交30周年和举办中韩文化交流年为契机，设计实施更多有利于增进国民友好的活动，为两国关系发展持续注入正能量。

四是就国际地区事务加强沟通协调，共同致力于维护多边主义和自由贸易体系，促进地区与全球发展繁荣。

五是加强半岛事务协调合作，妥处敏感问题。中方真诚支持半岛南北双方改善关系，推进和解合作，愿同韩方加强沟通，推动半岛无核化和持久和平。

王岐山还就多边协调提到，中方尊重韩方召开第九次中韩日领导人会议，愿与韩方推进“中韩日+X”合作，尽快促成中韩日自贸协定。

尹锡悦表示，他当选总统后，接到了中国国家主席习近平发来的亲笔信及电话。尹锡悦就王岐山出席就职典礼表示感谢，称这体现了中方对韩中关系的高度重视。

他说，韩方政府愿以建交30周年为契机，在相互尊重基础上，不断密切两国高层战略沟通和各层级交往，进一步加强双方各领域交流和务实合作，增进民间友好，推动韩中关系开启新的时代。韩方愿同中方加强沟通协调，共同推动实现半岛和平、稳定与繁荣。

王岐山前天与即将卸任的韩国总统文在寅举行了会晤。王岐山在会晤时说，愿同韩国加强沟通协调，早日实现半岛无核化和长治久安。

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