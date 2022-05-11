王岐山与尹锡悦会晤 吁加强半岛事务合作妥处敏感问题

赴韩出席新任总统尹锡悦就职仪式的中国国家主席习近平特别代表、中国国家副主席王岐山昨天（10日）在首尔出席新任总统尹锡悦就职仪式并与他举行会见时说，中方真诚支持半岛南北双方改善关系，推进和解合作，愿同韩方加强沟通，推动半岛无核化和持久和平。



综合人民日报和韩联社报道，王岐山表示，中韩互为友好近邻和重要合作伙伴。建交以来，两国关系全面快速发展，共同利益越来越多。在当前世界变局和世纪疫情背景下，加强中韩合作对双方、地区乃至全球的重要性都更加凸显。中方愿同韩方共同努力，推动中韩战略合作伙伴关系与时俱进，不断向更高水平迈进。

王岐山就双边关系下步发展提出五点建议。一是加强战略沟通和高层交往，并进一步活跃各方面、各层级对话交流。

二是深化务实合作，加强发展战略对接，深化重点领域和第三方市场合作，推动两国合作提质升级。

三是充分发挥地缘相近、文缘相通、人缘相亲优势，以建交30周年和举办中韩文化交流年为契机，设计实施更多有利于增进国民友好的活动，为两国关系发展持续注入正能量。

四是就国际地区事务加强沟通协调，共同致力于维护多边主义和自由贸易体系，促进地区与全球发展繁荣。

五是加强半岛事务协调合作，妥处敏感问题。中方真诚支持半岛南北双方改善关系，推进和解合作，愿同韩方加强沟通，推动半岛无核化和持久和平。

王岐山还就多边协调提到，中方尊重韩方召开第九次中韩日领导人会议，愿与韩方推进“中韩日+X”合作，尽快促成中韩日自贸协定。

尹锡悦表示，他当选总统后，接到了中国国家主席习近平发来的亲笔信及电话。尹锡悦就王岐山出席就职典礼表示感谢，称这体现了中方对韩中关系的高度重视。

他说，韩方政府愿以建交30周年为契机，在相互尊重基础上，不断密切两国高层战略沟通和各层级交往，进一步加强双方各领域交流和务实合作，增进民间友好，推动韩中关系开启新的时代。韩方愿同中方加强沟通协调，共同推动实现半岛和平、稳定与繁荣。

王岐山前天与即将卸任的韩国总统文在寅举行了会晤。王岐山在会晤时说，愿同韩国加强沟通协调，早日实现半岛无核化和长治久安。