游盈隆批评陈时中霸道如年羹尧

台湾本土病例不断攀升，台民意基金会董事长游盈隆认为，眼下的防疫指挥官陈时中和两年前疫情刚起时判若两人，态度霸道，“颇有年羹尧的样子”。

据中时电子报报道，游盈隆昨天（10日）在面簿以《台湾两年多防疫，成也阿中，败也阿中吗？》为题发帖称，种种迹象都显示，蔡政府决策官员这次严重低估奥密克戎病毒爆发力，造成对人民健康与生命的伤害，以及社会与经济生活的全面冲击，难辞其咎。

针对陈时中的部分，游盈隆说，相较于前副总统陈建仁虚心坦承政府准备不足，陈时中的态度却“霸气外露”，而且霸到毫无道理的程度。他认为此时的陈时中和两年前疫情刚起时几乎全民都喜欢的那个阿中已判若两人，颇有年羹尧的样子。

游盈隆呼吁陈时中应展现“以天下苍生为己任，置个人祸福于度外”的非凡气度、智慧与勇气，虚心超越官僚行政体系的本位主义，充分反省检讨近期相关防疫作为与不作为的得与失、对与错，才真正对得起台湾民众，未来的路才能继续走下去。

游盈隆的分析引发网友热烈讨论，有网友说，陈时中跟年羹尧比差太多，还有网友认为年羹尧是功高震主，“此人（陈时中）何来有功之说?”

年羹尧是清朝雍正年间名臣，因功勋卓著而权倾一时，行事飞扬跋扈，最后被雍正帝赐死。