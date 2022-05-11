消息：摩根大通的中国网络股“不可投资”报告为误发

摩根大通3月14日发表报告，大幅下调中国互联网股票目标价，认为市场变得过于不可预测，建议客户避开整个行业，摩根大通对阿里巴巴的目标价也由180美元大砍至65美元。不过，消息人士透露，摩根大通负责审核研报的编辑人员曾要求技术分析师删除“不可投资”一词。

据彭博社报道，虽然大部分报告删掉了这个词，某些情况下用“不具吸引力”取代，但它最终还是出现在四份报告的发布版本中，其中一份是京东。报告写道：“随着风险管理成为全球投资者考虑其中国投资策略时最重要的考虑因素，随着他们消化中国的地缘政治风险，我们认为中国网络股在6至12个月的时间里是不可投资的，股价前景二元化。 ”

知情人士称，经过调查，摩根大通得出的结论是，虽然牵涉的编辑、分析师和主管在发布前都认为这不是最合适的词，但因为编辑方面的错误，这个词还是漏网了。虽然团队肯定对中国网络股变得更加谨慎，但预计其中至少10家公司的股价到年底会上涨，说明这个行业并非完全“不可投资”。

彭博社分析说，在科技监管整顿和防疫动态清零导致中国经济岌岌可危之际，这件事凸显了华尔街围绕中国资产吸引力的激烈争论。这也凸显了摩根大通等全球银行的小心翼翼，一方面希望拓展中国业务，另一方面也希望客户可以看到有关中国动荡金融市场的坦率研究。

据知情人士透露，在报告将金山云的目标股价下调一半后，该行失去了这家中国科技公司香港首次公开募股(IPO)主承销商的角色。摩根大通仍是此次IPO的保荐人，但目前排名落后于瑞银和中金。

摩根大通发言人在通过电子邮件回复询问时说：“我们支持我们已发表的研究报告以及分析师对该行业的独立分析，一些可互换使用的主观词汇不会改变这种情况。”

一位知情人士说，摩根大通的研究部门在处理需要谨慎对待的敏感问题时会使用额外的审核，这个系统没有因为此事而修改。

全球银行的研究分析部门理应独立于投资银行部门，但他们的关系很微妙。2019年，瑞银的一位经济学家在讨论猪肉价格时用词不慎，引发网络讨伐，导致瑞银丢失了一些中国业务。俄罗斯和土耳其等国对可能影响市场或贬低经济的措辞也很敏感。

