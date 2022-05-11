暴雨将至 澳门及珠海今日停课

澳门气象局昨日（10日）发布特别信息，预测今日澳门及周边地区将出现持续时间长及强度大的降雨甚至暴雨情况，有可能对学生上课安全造成重大影响。对此，澳门和珠海宣布今日停课。

据文汇报报道，澳门气象局预测，目前集结在广东北部的低压槽正逐渐向南移动，预料将于本周持续影响广东沿岸，澳门自11日起一连四日天气不稳定，有大骤雨及雷暴。

澳门气象局预测，今日澳门及周边地区将出现持续时间长及强度大的降雨甚至暴雨情况，有可能对学生上课安全造成重大影响。

由于天气持续多日不稳定，经与气象局会商后，澳门教青局宣布，今日非高等教育各教育阶段全日停课，高等院校参照有关规定执行。澳门教青局提醒，学校应确保校舍开放及安排人员照顾已返抵学校的学生，直至情况适宜学生安全回家为止。学校应提前妥善做好各项防御措施，包括预先安装防水闸、检查建筑物及校舍设施，迁移设备和留意电力系统情况，做好提防水浸的准备。

珠海亦宣布全市中小学及幼稚园今日停课一天（寄宿制高中、职业学校除外），以确保灾害天气期间学生安全，珠海部分海上客运航班亦会停航。

香港天文台预测，香港今日早上雨势有时颇大。气温介乎24至27度。吹和缓东南风，渐转吹南至西南风。展望随后数日有骤雨，雨势有时颇大及有狂风雷暴。下周初气温稍低。