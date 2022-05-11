中国统计局：CPI温和上涨PPI涨幅回落

受国内疫情及国际大宗商品价格持续上涨等因素影响，中国4月份的CPI环比上涨0.4%，同比上涨2.1%。PPI环比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点，同比上涨8.0%。

据中国国家统计局官网数据，CPI环比上涨0.4%，同比上涨2.1%，扣除食品和能源价格的核心CPI稳中有降，同比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.2个百分点。

从环比看，食品价格由上月下降1.2%转为上涨0.9%，影响CPI上涨约0.17个百分点。食品中，因疫情期间物流成本上升，加之囤货需求增加，薯类、鸡蛋和鲜果价格分别上涨8.8%、7.1%和5.2%；随着生猪产能逐步调整、中央冻猪肉储备收储工作有序开展，猪肉价格由上月下降9.3%转为上涨1.5%；鲜菜上市量增加，价格由上月上涨0.4%转为下降3.5%。

非食品价格上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI上涨约0.20个百分点。非食品中，受国际油价变动影响，汽油和柴油价格分别上涨2.8%和3.0%；受小长假因素影响，飞机票、交通工具租赁费和长途汽车价格分别上涨14.9%、6.8%和1.5%。

尽管国际大宗商品价格高位运行，PPI环比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.5个百分点，同比上涨8.0%。从环比看，生产资料价格上涨0.8%，涨幅回落0.6个百分点；生活资料价格上涨0.2%，涨幅与上月相同。国际原油、有色金属等大宗商品价格高位震荡，国内相关行业价格涨幅回落。其中石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨3.5%，涨幅回落4.4个百分点；化学原料和化学制品制造业价格上涨1.4%，涨幅回落0.4个百分点；石油和天然气开采业价格上涨1.2%，涨幅回落12.9个百分点。

有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.8%，涨幅回落1.9个百分点。受铁矿石、焦炭等原材料价格上涨等因素影响，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.8%。另外，煤炭开采和洗选业价格上涨2.5%，农副食品加工业价格上涨1.1%；非金属矿物制品业价格下降0.5%。

