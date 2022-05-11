多所中国名校退出国际大学排名 专家：真正一流大学没有相同标准

中国官方媒体证实，中国人民大学等多所高校将退出国际大学排名。中国教育科学研究院研究员储朝晖说，大学的评价是多个维度的，排名只是外显的一种方式。真正的一流大学没有相同的标准，“杰出是不同的杰出，一流也是不同的一流”。

根据中国新闻网报道，目前，全球范围内较为公认的世界大学排行榜有四种，分别为QS世界大学排名、THE泰晤士高等教育世界大学排名、US News世界大学排名以及软科世界大学学术排名(ARWU)。

有网民表示，退出这样的商业化排行榜，才能把更多的心思回归到学术研究上。但也有人则认为，可以优化自己的评价体系，对排行榜不能全看，也不能不看。

有专家分析，对大学进行或综合或单项的各类排名，对中国高等教育发展曾经起到了一定的积极意义，但在重视过度尤其是与经费等资源配置挂钩后，也带来了不少问题，比如一些排行导向单一扭曲大学功能、主观性指标影响排名等等。

更重要的是，此类排名过多涉及商业操作，不可避免带来客观公正问题的非议，有些国内的大学排行榜还曾经爆出收“咨询费”等人为操纵排名的事件。

专家指出，如何针对有利于高校发展和学科建设来设计大学评估指标，如何引导大学排行的方向，是摆在高校面前的一道难题。

中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，大学的评价是多个维度的，排名只是外显的一种方式。大学排名本身又分媒体排名和学术排名两种，像QS这些实际上主要是媒体排名。在他看来，从世界各国的情况来说，真正的一流大学没有相同的标准，“杰出是不同的杰出，一流也是不同的一流”。

储朝晖表示，过去20多年，一些中国的大学很在意排名，而且很在意国际排名，因此就出现如一些大学跟国外的排名机构相互勾连、进行灰色交易的现象。他认为，应该淡化排名，减少排名的功利性，减少非专业非学术因素对排名的影响。

与此同时，储朝晖也提醒，大学评价在大学发展过程中发挥了关键作用，简单拒绝的方式也不可取。

21世纪教育研究院院长熊丙奇撰文分析，这几所大学对世界大学排名的态度，应该说是一个重大转变。

他认为，大学排行榜其实是对大学的一种社会评价，是受教育者选择大学、社会机构选择合作者的一方面依据，大学可以把大学排名作为学校办学的参考，从中分析办学的进展，存在的不足与问题，但不能“唯排名”。这才是理性对待大学排名的方式。

同时他指出，大学宣布“退出”或者“拒绝”世界大学排行，排行机构不是就不排这所大学了，因为有的排名利用的是公开数据，并不需要学校提供。关键在于，大学不要为“排名”高低而喜忧，自己该怎么办学就怎么办学，坚持自己的定位。如果大学淡化名利，也就不会在意大学排行榜，更不会成为排行榜中的大学，这也有利于引导公众理性对待大学排行榜。