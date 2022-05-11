上海小区一天13例假阳性 涉事公司要求实验室自查

针对有报道指上海中科润达医学检验实验室有限公司在上海市黄浦区核酸筛查过程中，出现部分样本检测结果呈阳性，但被疾控中心复核后为阴性的情况，引发对中科实验室核酸检测数据准确性的质疑，润达医疗今天发公告称，已要求旗下中科实验室就相关情况启动内部自查并配合有关部门调查。

综合财联社、第一财经和澎湃新闻报道，上海证券交易所今天对中科润达背后的上市公司润达医疗下发监管工作函，就媒体报道相关事项提出工作要求。

润达医疗今早发布公告称，相关报道提及公司下属子公司上海中科润达医学检验实验室有限公司在上海市黄浦区核酸筛查过程中，出现部分样本检测结果呈阳性，但相关病例在进入方舱医院后检测结果为阴性的情况，据此质疑中科实验室核酸检测数据准确性。中科实验室为公司持股48.43%的上海中科润达精准医学检验有限公司之全资公司，日常严格按照实验室规范流程进行检测。对于上述舆情，公司高度重视。

润达医疗称，公司已要求中科实验室就相关情况启动内部自查并配合有关部门调查。目前公司各条线业务经营正常。当前疫情防控形势仍然复杂严峻，公司将继续坚守防疫一线，保持高标准严要求的检测水平，助力上海打赢疫情防控战。

据了解，上海某小区多名居民透露，4月30日该小区出现一例冠病阳性病例，5月1日起，该小区开始实施单人单管核酸检测。5月5日、6日的核酸检测分别由上海中科润达气膜实验室（黄浦）和上海中科润达医学检验实验室（异地）完成。

5月6日早上做核酸期间，物业管家在楼组长群里告知，疾控通知有三位居民5日采样的核酸报告为阳性。随后物业管家陆陆续续收到9号楼6位居民核酸报告阳性的通知，整个小区共有13位居民核酸报告为阳性。

阳性居民和同住的密接者随后都收到了转运的通知，但其中一名阳性居民强烈要求复核。黄浦疾控一名医生当天中午12时对其进行了单人单管核酸检测。当日傍晚6点10分左右，核酸报告显示该居民为阴性。

同日，两公里之外的另一个小区也出现了四个核酸报告为阳性的病例，检测机构同为上海中科润达气膜实验室（黄浦）。其中一名阳性病例的核酸检测时间与前述小区一名阳性居民完全一致，而该病例之后的核酸复核结果也是阴性。

5月7日中午12点，黄浦区疾病预防控制中心上门对相关8位居民进行核酸复核，结果全部是阴性。

此事发生后，相关居民对上海中科润达气膜实验室（黄浦）和上海中科润达医学检验实验室（异地）的实验室检测结果的准确性表示质疑，并联名写信要求撒换上海中科润达医学检验实验室（异地或黄浦）对五里桥街道的检测工作。

上海市卫健委副主任赵丹丹昨天表示，针对网上部分市民对核酸检测结果的情况反映，已开展对相关第三方检测机构的调查，如果发现违法违规问题，将依法依规从严查处，绝不姑息。

润达医疗昨天由竞价涨停到开盘大跌，一度触及跌停，截止收盘，股价报收于11.63元（人民币，下同，约2.4新元），下跌3.96%，总市值为67.4亿。