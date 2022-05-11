两岸青年论坛开幕 汪洋吁台湾青年坚定不移反台独

中共政治局常委、中国全国政协主席汪洋今天向第五届海峡两岸青年发展论坛组委会发贺信。汪洋强调，要安宁、要发展、要过好日子，是台湾同胞的共同心声。当前台海形势不确定不稳定性增多，“台独”分裂是两岸同胞携手共创美好生活的最大现实威胁，但祖国统一、民族复兴的历史车轮不可阻挡，两岸同胞共创美好生活的铿锵步伐不可阻挡。

根据新华社报道，汪洋代表中共中央和总书记习近平对论坛的举办表示祝贺。汪洋指出，海峡两岸青年发展论坛是两岸青年交往交流交心的重要平台，在主办方以及两岸青年朋友共同培育和热情参与下，论坛克服各种不利影响和人为干扰，已连续举办五届，受关注度和影响力不断提升，充分彰显了两岸同胞强烈的交流合作意愿。

汪洋强调，要安宁、要发展、要过好日子，是台湾同胞的共同心声，创造美好生活是两岸同胞的共同追求。本届论坛以“携手共创美好生活”为主题，契合两岸同胞共同愿望和中华民族根本利益。祖国大陆已胜利实现第一个百年奋斗目标，正意气风发向着第二个百年奋斗目标迈进，必将为两岸同胞特别是两岸青年携手打拼、砥砺奋进提供广阔空间。大陆热诚欢迎更多台湾青年来大陆追求青春梦想、创造美好生活，愿意为大家参与两岸交流合作创造更好条件。期待两岸青年与时代同步伐、与民族共命运，共同奏响激扬的青春乐章，书写无悔的奋斗篇章，创造精彩的人生华章。

汪洋指出，当前台海形势不确定不稳定性增多，“台独”分裂是两岸同胞携手共创美好生活的最大现实威胁，但祖国统一、民族复兴的历史车轮不可阻挡，两岸同胞共创美好生活的铿锵步伐不可阻挡。青年是国家和民族的未来，肩负着担当民族大义、投身民族复兴的时代重任。希望广大台湾青年观大局、察大势、守大义，坚定不移反对“台独”分裂和外部势力干涉，挺身维护自身利益福祉、勇于追求美好生活，为推动两岸关系和平发展、推进祖国统一大业和民族复兴伟业作出更多贡献。

台湾国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱应邀出席论坛。