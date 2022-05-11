复旦研究：中国放弃清零或致160万人死亡

上海复旦大学的一项研究称，如果中国政府放弃清零政策，任由可高度传染的奥密克戎变异株不受控制地传播，将有“海啸”式疫情暴发的风险，或导致160万人死亡。

据彭博社报道，这篇发表在《自然》（Nature）杂志上的研究发现，由于老人接种率低且中国依赖效果较差的国产疫苗，中国3月份大力推动疫苗接种所达到的免疫水平，不足以预防会冲垮重症监护能量的奥密克戎疫情潮。

研究称，如果中国没有大规模检测和严格的封控等限制措施，奥密克戎的传播可能导致1亿1220万例有症状病例、510万人住院和160万人死亡，主要疫情将发生在5月至7月。

复旦大学的研究与北京大学稍早的模型预测互相呼应。在此同时，世界卫生组织总干事谭德塞则呼吁中国重新考虑冠病清零策略，称随着奥密克戎变异毒株在人口中扩散以及中国经济受到的影响，这一策略已不再适用。

“考虑到病毒现在的特性以及我们对未来的预期，我们不认为这是可持续的，”谭德塞周二在新闻发布会上说。他补充说，“转变将是非常重要的。”

严格的防疫措施给中国经济造成影响，尽管如此，中共政治局常委会本月5日召开会议，重申毫不动摇坚持“动态清零”方针，并坚决同一切“歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行”作斗争。