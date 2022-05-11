上海八区和浦东部分街镇社会面基本清零

上海昨天新增冠病感染者人数大幅下降，且都在闭环隔离管控中发现或为无症状转归。上海市卫健委官员说，上海已有八个区和浦东部分街镇社会面基本清零，这八个区分别是奉贤、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐汇。

根据澎湃新闻报道，上海市卫生健康委副主任赵丹丹今天（11日）在上海疫情防控工作新闻发布会上介绍情况说，近阶段，上海开展了基于三区划分的“抗原+核酸”组合筛查。根据筛查结果，昨天全市共划分封控区6303个，涉及人口数208万；管控区1万7990个，涉及人口数324万；防范区5万零56个，涉及人口数1797万。

赵丹丹说，当前，上海疫情防控进入“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段。全市聚焦“降新增、防反弹”工作取得一定成效，但也要清醒地看到，目前成绩并不稳固，反弹风险依然存在。要坚持“动态清零”总方针不动摇，落实“四应四尽”要求，围绕“降新增、防反弹”，细化措施，找准盲点漏点，全力实现社会面清零，坚决打赢大上海保卫战。

赵丹丹还提到，“健康云”平台明天上午还将举办有300名护理专家参加的在线咨询活动，内容包括：疾病预防、解除病痛、促进健康、居家照护以及冠病患者康复等方面，涉及内科、外科、妇产科、儿科、肿瘤科、中医科、老年医学等专科护理内容。

上海市疾控中心副主任吴寰宇在同场新闻发布会上介绍说，近期，随着上海持续稳步推进冠病疫情攻坚十大行动以来，重点针对老旧小区、城中村等重点风险区域继续推进拔点攻坚工作，严格落实“四应四尽”。同时进一步加大现场调查、疫情分析和风险研判力度，结合封控区筛查的“敲门行动”“扫楼行动”，深入剖析疫情防控存在的问题，科学判断，开出疫情防控个案“处方”，做到“一小区/点位一分析”“一小区/点位一处方”，因地制宜制定并落实个性化管控措施。

吴寰宇说，通过各方努力，日新增感染者人数明显下降，在隔离管控外发现的新增阳性感染者越来越少，社会面疫情风险得到有效控制，目前疫情走势趋稳向好，感染传播风险已得到有效遏制。同时，现在也是实现动态清零最吃劲最关键的时刻，一旦放松警惕，疫情就有可能出现反弹，还需持之以恒地落实防控工作不放松。

本轮上海本土疫情阳性感染者冠病病毒基因测序结果显示，目前仍是奥密克戎BA.2和BA.2.2变异株，没有发现新的变异株。

上海昨天新增228例本土确诊病例和1259例本土无症状感染者。228例本土确诊病例中，30例在闭环隔离管控中发现，198例为无症状感染者转归确诊病例。1259例本土无症状感染者均在闭环隔离管控中发现。昨天新增本土死亡病例7例，平均年龄87.3岁。

这七名死亡患者合并有严重的多脏器基础疾病，包括冠心病、急慢性心功能不全、严重心律失常、重度高血压、脑梗死及后遗症、阿尔兹海默症、糖尿病、急性肝功能衰竭、急慢性肾功能不全等。其中一例曾接种过一剂次疫苗，其余均未接种。死亡的直接原因均为基础疾病。

截至昨天，在定点医疗机构接受治疗的重型患者379例、危重型71例。

