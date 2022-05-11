美更新涉台表述 国台办促停止虚化掏空一中原则

针对美国国务院网站上周更新对台关系的描述，大陆国台办发言人朱凤莲说，台湾一些人炒作美国务院网站修改涉台内容，改变不了台湾是中国一部分的事实。同时，国台办也敦促美国政府停止任何虚化掏空一个中国原则的行径。

根据环球网报道，朱凤莲今天上午在国台办举行的例行新闻发布会上回答相关提问时说，台湾一些人企图“倚美谋独”，改变不了台湾是中国一部分的事实。国台办敦促美国政府停止任何虚化掏空一个中国原则的行径，以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。

美国国务院上周更新官网“美台关系”网页的描述，删除了旧版中“台湾是中国一部分”的描述，也不再提及“美国不支持台独”等内容，并在有关美国的“一个中国”政策阐述中将《台湾关系法》置于美中三个联合公报之前。

不过，美国国务院在同一个网页的最下端“美国的关系”还有一个“美台关系”和“经济关系”的描述，当中仍保留了旧版关于“台湾是中国一部分”的段落。

美国国务院一名发言人在回应相关询问时说，美国的立场仍保持不变，并说美国的“一个中国”政策受到《台湾关系法》，三个联合公报及六项保证的指引，美国对台湾的承诺坚如磐石，并会继续支持台海议题的和平解决。

中国大陆外交部发言人赵立坚昨天在例行新闻发布会上对此回应说，现在美国修改美台关系事实清单，是在虚化、掏空一中原则，“这种在台湾问题上搞政治操弄，试图改变台海现状的做法，必将引火烧身”。

