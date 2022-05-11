国台办回应李明哲称被绑架：他写23次供词及悔过书

因“颠覆国家政权罪”被关押在湖南五年的民进党前党工李明哲上月刑满返台，他昨日召开记者会时声称“自己是被大陆方面绑架”，并称“在狱中受到精神虐待”。中国大陆国台办发言人朱凤莲今天说，在李明哲服刑期间，有关方面依法保障其各项合法权益，并说李明哲在办案机关讯问过程中，23次撰写亲笔供词及悔过书，多次表示认罪悔罪。

据北京日报客户端消息，朱凤莲在国台办例行新闻发布会上回答台媒相关提问时说，在法治社会，任何人触犯法律都会依法追究。李明哲因犯颠覆国家政权罪被大陆司法机关依法判刑，具有充分的事实依据和法律依据。

朱凤莲还说，李明哲在办案机关讯问过程中，对自身犯罪事实供认不讳，23次撰写亲笔供词及悔过书，详细交代其犯罪经过，多次表示认罪悔罪。在其服刑期间，有关方面依法保障其各项合法权益。

针对媒体问李孟居出狱后因服附加刑无法返台，李明哲虽也有被判处“剥夺政治权利”，但已于4月中旬返台，他表示是因为他的妻子及部分团体“高调游走”所致，朱凤莲说，李明哲刑满释放后返台，是大陆有关部门依据法律规定、结合本案情况作出的决定。李明哲返台后，仍需严格遵守相关要求。

朱凤莲强调，对台湾居民在大陆执行剥夺政治权利附加刑问题，有关部门均严格依照法律规定，结合个案情况作出决定。